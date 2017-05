La Conferencia Episcopal acepta recibir a Jaua este viernes para reiterar su 'no' a la Constituyente

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y arzobispo de Cumaná, Diego Rafael Padrón Sánchez, ha remitido a Jaua una carta en la que reitera el rechazo de su organismo a la Asamblea Constituyente de carácter comunal convocada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. "Esta Conferencia Episcopal no avala esa iniciativa", ha afirmado, antes de recordar que el pasado 8 de los obispos emitieron un comunicado en el que plasmaba su 'no' a la convocatoria de la Constituyente por considerar que la Carta Magna no necesita ahora ser modificada sino cumplida.

"Sin variar esa posición, hemos decidido acoger su solicitud, ya que ese encuentro nos brinda la posibilidad de exponerle personalmente las razones que fundamentan nuestra postura y, además, resulta oportuna para plantearle nuestra preocupación por los graves problemas que vive hoy nuestro país y las lamentables consecuencias de tristeza, sufrimiento y muerte que provoca en la vida concreta del pueblo venezolano", ha asegurado el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana en su carta a Jaua, publicada por el organismo religioso en su cuenta oficial de Twitter.

La misiva, recibida el jueves por la mañana en el Ministerio de Educación venezolano, concluye informando de que "una comisión de obispos" estará preparada para reunirse este viernes a las 10.00 horas con Jaua en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana.

El presidente de la Comisión Preparatoria de la Asamblea Nacional Constituyente se quejó el domingo pasado del rechazo de la Conferencia Episcopal Venezolano a sumarse al proceso constitucional y recordó que el Papa Francisco ha abogado por el diálogo.