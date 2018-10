La Conferencia Episcopal de Camerún pone en duda la transparencia de los resultados de las presidenciales

Kleda ha indicado que "se deben examinar en profundidad las peticiones de la oposición" en torno a la legalidad de los resultados, si bien todas ellas fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional antes del anuncio de la victoria de Biya.

En este sentido, ha resaltado que los resultados anunciados por el Constitucional "generan dudas" y "no relatan con exactitud la realidad", según ha recogido la agencia camerunesa de noticias ACP.

"Estos resultados no me parecen correctos, no son correctos para nada", ha manifestado. En este sentido, ha indicado que el partido gubernamental ha obtenido el 89 por ciento de las papeletas en la Región del Extremo Norte.

"Allí es donde hay más dificultades, más miseria, donde la gente se ve obligada a migrar, donde los jóvenes se unen a Boko Haram. Es difícil que allí obtengan ese porcentaje", ha argumentado.

Kleda ha hecho igualmente referencia a los resultados en las dos regiones anglófonas, escenario de una crisis política por los llamamientos a la secesión. "Los candidatos no han podido hacer campaña", ha dicho, al tiempo que ha puesto en duda la victoria aplastante de Biya en estas dos regiones, marcadas por el llamamiento al boicot de los secesionistas y una tasa de participación del cinco y el 16 por ciento.

Según los resultados oficiales, el presidente obtuvo el un 71,28 por ciento de los votos, mientras que el principal candidato opositor, Maurice Kamto --que declaró su victoria un día después de las elecciones-- logró el 14,23 por ciento de los respaldos.

Kamto rechazó horas después los resultados y denunció un "fraude masivo" antes de reiterar que es el ganador de los comicios del 7 de octubre. El candidato opositor Cabral Libii también rechazó el anuncio de Atangana.

Por su parte, el presidente dio las gracias a la población por "su renovada y gran confianza". "Dejadnos que nos unamos para hacer frente juntos a los desafíos a los que hacemos frente para garantizar un Camerún más unido, estable y próspero", indicó en un breve mensaje en su cuenta en Twitter.

El anuncio de los resultados se ha visto ensombrecido además por la decisión del Gobierno de construir una residencia por valor de 272 millones de francos centroafricanos (cerca de 414.600 euros) al presidente del Tribunal Constitucional, Clement Atangana, anunciada un día después de que confirmara la victoria de Biya.

Biya, de 85 años, logró así revalidar un régimen que comenzó hace 36 años, en un ambiente crispado por la violencia desatada en varias zonas del país y por las acusaciones de otros partidos.

Alrededor de 6,5 millones de cameruneses estaban llamados a las urnas este 7 de octubre para elegir presidente en unos comicios que los secesionistas anglófonos prometieron hacer descarrilar.

Los insurgentes buscan la independencia de las provincias Noroeste y Suroeste, que fueron colonia británica y optaron por unirse al Camerún francófono en una federación en 1961, si bien en 1972 se dejó paso a una república unida, quedando aparcado el federalismo.