Condenado a tres años de cárcel el ex jefe de la Policía de Helmand por abuso de autoridad y corrupción

La sentencia, promulgada por el tribunal dependiente del Centro Anticorrupción de Justicia Criminal, responsabiliza a Sarjang de apropiarse, por ejemplo, de un vehículo del Gobierno y de liberar a dos militares acusados de robo tras amenazar a un guardia.

"Los dos soldados, Jannat Gul y Rohulá, fueron arrestados en posesión de 500.000 rupias paquistaníes (unos 4.200 euros). Nueve días después, los dos sospechosos fueron liberados por el acusado después de amenazar a un guardia de la prisión", según ha hecho saber el fiscal del centro, Mujiburrahman Adib.

La defensa ha rechazado la sentencia y ha argumentado que Sarjang ha sido falsamente acusado por una "mafia" enemiga del ex jefe de Policía, quien, recuerda, no tenía potestad alguna para decidir la liberación de los dos soldados. "No acepto", ha añadido Sarjang durante el juicio, "las acusaciones en mi contra y no tengo nada que ver con aquello de lo que se me acusa", según declaraciones recogidas por la cadena TOLO News.