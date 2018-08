La Comisión Europea celebra el acuerdo para resolver la crisis del 'Aquarius'

"Alabo a estos Estados miembros por su solidaridad y por compartir la responsabilidad", ha asegurado el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, quien no obstante ha recordado que "no podemos depender de acuerdos ad-hoc, necesitamos soluciones sostenibles". La cuestión migratoria "no es responsabilidad de uno o de varios países miembros sino de la Unión Europea en su conjunto", ha dicho.

El Gobierno maltés ha confirmado en un comunicado que "Malta dará permiso al 'Aquarius' para entrar en sus puertos, a pesar de no tener la obligación legal de hacerlo". Los migrantes y refugiados, ha añadido, serán trasladados posteriormente a Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal y España.