Un tribunal de Colombia inhabilita diez años a Odebrecht por el escándalo de corrupción

En un fallo de 366 páginas, el magistrado Luis Manel Lasso declara culpables a Odebrehct y sus socios Episol y CSS Constructores, así como al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, al ex presidente de Corficolombiana José Elías Melo, al 'lobista' Otto Bula y a los ex directivos de la empresa brasileña en Colombia Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha.

Lasso ha considerado probado que la adjudicación del contrato para la construcción de la Ruta del Sol y de la vía Ocaña-Gamarra, valorado en más de mil millones de dólares (885 millones de euros), fue fraudulenta porque se hizo a Odebrecht tras el pago de sobornos.

La condena se traduce en el pago de una multa de 800.156 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño económico causado al Estado y deberá pagarse al Ministerio de Transporte. Odebrecht había intentado llegar a un acuerdo con las autoridades colombianas por el que ofrecía 109.000 millones de pesos (30 millones de euros).

Lasso ha añadido una prohibición a Odebrecht para contratar durante diez años con la administración pública de Colombia. Esta pena adicional implica que la compañía constructora se quedará fuera de la licitación para las obras del Metro de Bogotá, según informa el diario local 'El Espectador'.

El caso Odebrecht estalló en Brasil pero poco a poco se ha ido descubriendo que actuó de la misma forma en otros países de América Latina. En el caso de Colombia, la Fiscalía sostiene que llegó a pagar unos 30 millones de dólares (26,5 millones de euros) en sobornos para conseguir obra pública.

La causa contra Odebrecht es una ramificación del caso 'Lava Jato', por el que el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha sido condenado a más de doce años de cárcel. En Perú, las corruptelas de Odebrecht propiciaron la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski en marzo.