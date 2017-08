Colombia habilita varios canales de comunicación para ciudadanos afectados por el atentado en Barcelona

"Tras los hechos ocurridos este 17 de agosto en Barcelona, donde una furgoneta ha atropellado a varios transeúntes que se encontraban en Las Ramblas, la Cancillería ha activado sus canales de comunicación para atender a los afectados, así como a sus familiares", ha señalado en un comunicado el Ministerio.

Las autoridades colombianas han informado de que, hasta las 7.30 de la tarde (hora local), el Ministerio ha recibido catorce solicitudes de asistencia, diez de ellas de localización --de las cuales nueve han sido resueltas--.

Según el documento, un colombiano ha resultado herido y otro aún no ha sido localizado. Otras tres personas habrían solicitado orientación.

Asimismo, el Consulado de Colombia en Barcelona ha indicado que estará en contacto con las autoridades españolas en todo momento y ha instado a la población a seguir las instrucciones del Gobierno de España y las fuerzas de seguridad.

"Evite desplazarse hacia el centro. En particular, se recomienda no ir a Las Ramblas ni a las inmediaciones de la plaza de Cataluña", señala el documento, que insta a los afectados a comunicarse "a través de las redes sociales para no saturar las líneas telefónicas".

"No difunda informaciones no contrastadas y siga la información de los canales oficiales del Ayuntamiento de Barcelona y de los Mossos. Lleve consigo en todo momentos sus documentos de identificación, especialmente los que pueda requerir en situaciones de desplazamiento o controles fronterizos", aconseja.

El Ministerio colombiano ha informado de que las líneas habilitadas para solicitar información son el 012 y el 900400012. En caso de encontrarse en Barcelona y necesitar información, las autoridades aconsejan dirigirse al Centro de Atención de Familiares, en el Hotel Avenida Palace, calle Gran Vía, 605.

El Consulado ha puesto a disposición de los afectados varios números de teléfono:

Teléfonos de contacto para emergencias: +34 697811977 y +34 673540622 Para llamadas desde España: 0900995721 Correo electrónico: cbarcelona@cancilleria.gov.co Dirección: Pau Claris, Nº102, 1º 1ª 08009, Barcelona, España