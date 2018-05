Mundo

Un socio de Cohen acusado de evasión fiscal accede a cooperar con la Fiscalía de EEUU, según 'The New York Times'

Evgeny Freidman, un empresario de origen ruso conocido como el 'Rey del Taxi' y socio de Michel Cohen, abogado de personal del presidente estadounidense, Donald Trump, ha accedido a cooperar con la Fiscalía en el marco de un acuerdo para no ingresar en prisión por un delito de evasión fiscal, según ha informado el diario local 'The New York Times'.