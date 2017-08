Clinton asegura que la incitación al odio en Charlottesville es "real y condenable"

"La incitación del odio que nos ha llevado a esto es tan real y condenable como los supremacistas blancos en nuestras calles", ha señalado Clinton en su cuenta en Twitter. "Mi corazón está en Charlottesville hoy", ha añadido.

Clinton también ha advertido de que "cada minuto" sin llevar a cabo acciones es una "desgracia" y algo "corrosivo para nuestros valores".

"No daremos un paso atrás. Si esto no es como somos los americanos, vamos a demostrarlo", ha asegurado la ex secretaria de Estado.

Charlottesville se encuentra ahora mismo bajo estado de emergencia por los fuertes enfrentamientos entre grupos supremacistas blancos y neonazis contra integrantes de movimientos de extrema izquierda.

Los supremacistas se habían concentrado para protestar contra el derribo de la estatua del general confederado Robert E. Lee y símbolo de la era esclavista del Sur de Estados Unidos, tal y como habían ordenado las autoridades de la ciudad.

Al menos una persona ha muerto y otras 19 han resultado heridas al resultar atropelladas por un coche durante una marcha antifascista en Charlottesville, según han informado fuentes del Centro Médico de la Universidad de Virginia al 'New York Times'.

Además, dos personas han muerto al estrellarse un helicóptero de la Policía del Estado de Virginia que vigilaba los enfrentamientos.

Al menos una persona ha resultado detenida al término de estos enfrentamientos, disueltos por la Policía antidisturbios.