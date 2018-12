Chris Christie se descarta como nuevo jefe de Gabinete de Trump

Trump anunció el pasado sábado la salida de Kelly, sobre la que ya se especulaba después de que tuviera que desmentir que llamó "idiota" al presidente estadounidense.

El magnate neoyorquino reveló el jueves que tenía cinco candidatos para sustituir a Kelly, todos ellos "gente muy buena". Las alarmas saltaron ese mismo día por la noche cuando Christie acudió a la Casa Blanca para entrevistarse con Trump.

Sin embargo, el propio Christie ha aclarado este viernes que no será él. "Es un honor que el presidente me haya considerado en su búsqueda de un nuevo jefe de Gabinete, pero le he dicho que ahora no es el momento indicado ni para mí ni para mi familia", ha dicho en un comunicado.

Christie fue uno de los rivales de Trump en la carrera por la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2016, pero tras quedar descartado se convirtió en uno de sus principales aliados y lideró su equipo de transición.

La prensa estadounidense señala entre los candidatos a David Bossie, ex asesor electoral; Matthew Whitaker, fiscal general interino; y Rick Perry, secretario de Energía. Algunos medios aseguran, no obstante, que el nuevo jefe de Gabinete de Trump podría ser su yerno Jared Kushner, que ya ejerce de asesor presidencial.

El elegido será el tercer jefe de Gabinete de Trump, uno de los cargos políticos más importantes de la Casa Blanca. Kelly, que llevaba año y medio en el puesto, ya sucedió a Reince Priebus, que fue despedido a los seis meses.