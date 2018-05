Chile rechaza las presidenciales y pide al Gobierno venezolano un nuevo proceso electoral "libre"

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores chileno ha dicho que "no reconoce la validez de este proceso electoral que carece de toda legitimidad y no cumple con ninguno de los requisitos mínimos y necesarios para ser una elección democrática y transparente, conforme a los estándares internacionales".

Además, ha emplazado al Gobierno de Venezuela a convocar "un proceso electoral verdaderamente libre" como "la única vía para recobrar el Estado de Derecho en Venezuela".

"Para ello se deben respetar las garantías necesarias de un proceso democrático, libre, equitativo y transparente, con la presencia de observadores internacionales, la participación de todos los actores y sectores políticos, el acceso igualitario a los medios de comunicación, el término de los presos políticos y la participación de todos los venezolanos que han debido abandonar su país", ha afirmado.

La Cancillería de Chile ha subrayado que "condena profundamente" las acciones que ha perpetrado "la dictadura instaurada por Nicolás Maduro, que no respeta las libertades más elementales de sus ciudadanos y ha desencadenado una tragedia política, económica, social y humanitaria". "Chile insta al Gobierno venezolano a respetar sus obligaciones bajo la Carta Democrática Interamericana", ha añadido.

En este sentido, el Ministerio de Exteriores chileno ha manifestado "su solidaridad con el pueblo venezolano" y ha reiterado "su voluntad y compromiso para brindar asistencia y protección a los venezolanos que han dejado su país, así como apoyo a quienes permanecen en él".

Tras reiterar su solicitud para establecer mecanismos para el acceso de ayuda humanitaria que permitan atender esta grave situación y evitar que más venezolanos "sigan muriendo de hambre o por falta de medicamentos", el Gobierno chileno ha confiado en las capacidades del pueblo venezolano para "superar las dificultades y adversidades enormes que su propio Gobierno le ha impuesto".

La Cancillería de Chile ha lamentado que Venezuela "haya profundizado la ruptura del orden democrático y constitucional" con las presidenciales del domingo y ha subrayado que el país sudamericano no puede ser considerado una democraica.

"Venezuela no es una democracia: no hay libertad de expresión, no hay separación de poderes, no hay debido proceso, no hay respeto a los derechos humanos, y hay cientos de presos políticos", ha concluido.

El Ministerio de Exteriores de Chile ha reaccionado así después de que Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha ganado las elecciones presidenciales del domingo, unos resultados que han rechazado los candidatos opositores Henri Falcón y Javier Bertucci por considerar que han estado marcados por las irregularidades.