Chelsea Manning sale de prisión tras siete años encerrada por la filtración a WikiLeaks

Chelsea Manning, responsable de la mayor filtración de documentos clasificados en la historia de Estados Unidos a WikiLeaks, ha salido este miércoles de la prisión militar en la que ha pasado los siete últimos años.

Según ha informado el Ejército estadounidense en un comunicado, Manning, de 29 años, ha salido de la prisión de Fort Leavenworth, en Kansas, hacia las 2.00 horas.

"Aprecio el maravilloso apoyo que he recibido de tantas personas en todo el mundo en estos últimos años", ha señalado Manning en una declaración remitida a la cadena ABC News antes de su puesta en libertad.

"A medida que reconstruyo mi vida, me recuerdo a mi misma no revivir el pasado. El pasado siempre me afectará y lo mantendré en mente mientras recuerde cómo influyó es solo mi punto de partida, no mi destino final", ha añadido.

Fue condenada a 35 años

Manning fue condenada a 35 años de cárcel por entregar aproximadamente 75.000 documentos a WikiLeaks, parte de los cuales fueron publicados por la prensa. Dichos documentos contenían información sobre los conflictos en Irak y Afganistán así como sobre el centro de detención de Guantánamo.

Su puesta en libertad este miércoles es el resultado de la conmutación de su pena decretada por el expresidente Barack Obama poco antes de abandonar la Casa Blanca, quien justificó su decisión, entre otras cosas, por lo "desproporcionado" de la pena y que ya había pasado un tiempo significativo entre rejas.

"A lo largo del terrible calvario por el que ha pasado Chelsea Manning, miles de activistas de Amnistía Internacional de todo el país y del resto del mundo han hecho campaña sin descanso por la llegada de este día", ha celebrado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.

"Chelsea ha recibido un trato especialmente mortificante, dado que no se han exigido responsabilidades a nadie por los presuntos crímenes que ella puso al descubierto", ha añadido en un comunicado.

"Aunque celebramos su liberación, seguiremos pidiendo una investigación independiente sobre las posibles violaciones de Derechos Humanos que Chelsea sacó a la luz, y asimismo que se adopten medidas de protección para que ningún denunciante de irregularidades como Chelsea vuelva a sufrir semejante trato", ha remachado.