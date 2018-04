El entorno de la Casa Blanca cree que el fin de las pruebas nucleares en Corea del Norte podría ser "una trampa"

Varios consejeros, que han sido entrevistados por el diario estadounidense en calidad de fuentes anónimas, se han mostrado muy escépticos ante el anuncio hecho por Pyonyang este viernes, en el que declaraba el cierre de uno de sus centros de ensayos nucleares y aseguraba que no iba a volver a llevar a cabo pruebas nucleares ni de misiles.

El presidente norteamericano, Donald Trump, aplaudió la medida, la cual calificó de "progreso" y "muy buenas noticias". No obstante, sus consejeros han advertido este sábado que el comunicado emitido por Kim destacaba no por lo que anunció, sino por lo que no dijo, ya que alegan que el mandatario norcoreano no hizo referencia alguna a una desnuclearización completa.

Según el entorno de la Casa Blanca, desde Pyonyang han ofrecido un compromiso "muy modesto" que podría revertirse muy rápidamente, por lo que puede que pretendan "crear la ilusión" de mostrarse "muy razonables" por motivos diferentes.

El líder norcoreano aseguró en un comunicado que su país ya no necesita realizar pruebas nucleares o de misiles balísticos intercontinentales, ya que ha completado el proceso de obtener armas nucleares.

De acuerdo con el comunicado, Corea del Norte no utilizará armas nucleares mientras no tenga que hacer frente a amenazas ni provocaciones, según se desprende de una resolución aprobada el viernes en una sesión plenaria del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.

"Mientras no haya amenazas o provocaciones nucleares contra nuestro país, no utilizaremos en absoluto armas nucleares", reza el documento citado por la agencia de noticias KCNA. Asimismo, según el texto, Corea del Norte "bajo ningún concepto transferirá armas y tecnologías nucleares a otros países".

TRUMP APLAUDE LA DECISIÓN

El presidente norteamericano apludió a través de su cuenta personal de Twitter la decisión de Kim, alegando que son "muy buenas noticias" y que no puede esperar a reunirse con el líder norcoreano.

"Corea del Norte ha accedido a suspender todos sus ensayos nucleares y a cerrar uno de sus principales centros de pruebas. Son muy buenas noticias tanto para Corea del Norte como para el mundo - un enorme avance. Espero con ganas nuestra cumbre", ha escrito el mandatario.

El próximo 27 de abril está previsto que se celebre un encuentro entre el presidente surcoreano, Moon Jae In, y Kim Jong Un, con el objetivo principal de fijar un escenario idóneo para dialogar sobre la desnuclearización de la península de Corea, algo con lo que Kim se comprometió en marzo durante su reunión en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping.

La Casa Blanca afirmó a finales de marzo que la situación en Corea del Norte "avanza en la dirección correcta" tras el encuentro entre Kim y Xi. Está previsto que el líder norcoreano y el presidente estadounidense se reúnan a finales de mayo o a principios de junio, si bien por el momento no hay fecha para la cumbre.

El propio Trump confirmó el miércoles que el director de la CIA, Mike Pompeo, se reunió la semana pasada en Pyongyang con el dirigente de Corea del Norte. "El encuentro fue muy bien y se formó una buena relación", destacó.