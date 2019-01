La Casa Blanca se desentiende de la imputación contra el asesor Roger Stone

"Estas acusaciones contra el señor Stone no tienen nada que ver con el presidente, no tiene nada que ver con la Casa Blanca. El presidente no ha hecho nada malo", ha declarado la portavoz presidencial, Sarah Sanders, en breves comentarios recogidos por la cadena CNN.

Concretamente y según los documentos judiciales, a Stone, de 66 años, se le acusa de "realizar falsos testimonios ante la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes (HPSCI, por sus siglas en inglés) sobre sus interacciones con la llamada 'Organización 1'", el nombre con el que los documentos describen a la página de filtraciones fundada por Julian Assange.

Asimismo, a Stone se le acusa también de "intentar persuadir a un testigo para que aportara falsos testimonios, así como retener información pertinente" para la investigación especial de Robert Mueller sobre la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Aunque Stone abandonó la campaña electoral de Trump en agosto de 2015, en la imputación se indica que "mantuvo contacto regular" con la organización Trump a lo largo de toda la elección de 2016. En verano de ese año, Stone habló con responsables de la campaña de Trump sobre la actividad de Wikileaks, quienes a su vez volvieron a hablar con el estratega político para preguntarle sobre futuras filtraciones de la web.