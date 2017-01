Carta de un deshonesto al Sr. Donald J. Trump

Estimado Sr. Trump,

Antes de nada, me gustaría enviarle mis mejores deseos para acometer su mandato, esperando que como decía Marco Aurelio, goce de la sabiduría, justicia y templanza necesarias para ello.

Me permito recordarle, también, que cada una de nuestras decisiones abren, como en el ajedrez, un abanico infinito de posibilidades e implicaciones futuras, teniendo los Grandes Maestros, capacidad de cálculo hacia delante, de tan sólo 4 o 5 movimientos ya que sólo, por poner un ejemplo, después de los 3 primeros movimientos de una partida, las posible partidas a jugar son más de 9 millones. Recuerde esto en relación a cuando dijo en su discurso: “Juntos, determinaremos el curso de América y el mundo en los años venideros”.

Aunque dicen que su discurso del pasado viernes es uno de los discursos más cortos en una toma presidencial, me pareció demasiado largo para lo poco que dijo. Y de ese poco que dijo, todo tan vacío y lleno de lugares comunes. La verdad es que no entendí casi nada. Por eso me gustaría que me aclarase algunos puntos.

No entendí cuando dijo que están transfiriendo el poder, entiendo que del gobierno, de Washington DC “de nuevo al pueblo de los Estados Unidos”. No acabo de entender cómo piensa hacerlo, ¿tomará conjuntamente las decisiones con ellos con alguna de las nuevas tecnologías existentes?, ¿eliminará el Congreso y el Senado?, ¿cambiará el sistema electoral?, aquél que, por cierto, con 3 millones de votos menos, le ha permitido alcanzar la presidencia. Cuando dice que es el pueblo el que tiene que controlar el gobierno, ¿cómo lo piensa hacer?, ¿piensa establecer los mecanismos de trasparencia necesarios para ello?, ¿será la misma transparencia con la que ha revelado y dejado claro, el perímetro de sus intereses y allegados, de su situación fiscal y de la situación de sus empresas?. Por cierto no consigo saber cuáles son todas, donde están, a qué se dedican y cuál es su situación financiera.

No entendí cuando dijo que el 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo dirigirá la nación de nuevo. Cuando dice, “que todo el mundo…”, supongo que incluidos usted y su equipo, “…está escuchando al pueblo ahora”. ¿Quiere decir a todos?, ¿a los que le han votado?, ¿a los que no, aunque sean más de los que lo han hecho?, ¿a los que piensan como usted o a los que protestan contra usted?.

Cuando dice que tiene una convicción central de que una nación existe para servir a sus ciudadanos, se refiere a un estado, ¿verdad?, y sólo ha sido sólo un error semántico. ¿O era realmente a una nación a lo que se refería?.

No entendí si ese país al que se refería, en el que había habido una carnicería, con madres e hijos en ciudades, o casi guetos, llenos de pobreza, con paisajes desolados pre-apocalípticos llenos de factorías oxidadas y desmanteladas, era Estados Unidos o era una antigua República Soviética, o algún país de Medio Oriente o de África.

Pensaba que Estados Unidos era un país que desde 1970, por incluir todas las últimas crisis, habiendo multiplicado su población en 1,6 veces, sin embargo había multiplicado su producto interior bruto en 17 veces, los ingresos personales en casi 18 veces antes y después de impuestos y su renta per-cápita había pasado de 3.700 dólares a más de 42.000. Y que todas esas variables habían crecido todos esos años excepto el 2009. Por favor, si los datos del “Bureau of Economic Analysis” están mal o usted maneja algunos más fiables háganoslo saber y cambie a los funcionarios del Departamento de Estado de Comercio.

No entendí cuando dice que han enriquecido a las industrias de otros países a costa de las suyas. ¿Se refiere a casos como el de Apple, en el que de los 700 euros de precio de venta, 50 se quedan en China y el resto en América? ¿O a los impuestos sobre beneficios generados fuera de Estados Unidos y no pagados por las subsidiarias de conglomerados americanos con estructuras fiscales a través de Delaware, Panamá, Irlanda, o cualquier otro paraíso fiscal de los muchos existentes? No sé si se refería a evitar los flujos físicos del comercio. Por cierto una idea marxista. O ¿también las ideas? Valdría la pena que evaluase esto, no sea que cometa el mismo error que el marxismo.

No entendí si cuando se refería a que Estados Unidos estaba subsidiando los ejércitos de otros países mientras que el suyo languidecía, se refería a que la inversión en armamento de otros países estaba siendo subvencionada por Estados Unidos para así ayudar a la creación de empleos en esas fábricas oxidadas y desmanteladas fabricando armas o si esos subsidios eran a fondo perdido sin pedir a cambio ningún tipo de apoyo o compensación, o si se refería a la intervención en conflictos que no sabemos si son creados para generar demanda para esa industria armamentística que la necesita. Por cierto, me acabo de llevar la buena noticia de que Erik Prince, sí, ese que fundó Blackwater y tiene contratos del Estado para jugar a la guerra en otros países, es hermano de su Secretaria de Educación, Betsy Devos.

No entendí si cuando se refería al sistema de educación que deja a sus jóvenes y guapos estudiantes privados de conocimiento, se refería a que privaba sólo a los jóvenes y guapos (rubios y con ojos azules), o también a los morenos, negros, amarillos, altos, bajos, feos, con limitaciones o a los que, viniendo del otro lado de ese muro imaginario que usted intenta convertir en real, con duro trabajo y sacrificio, esperan a través de la educación un futuro mejor. No sé si se refiere al sistema de educación que su nueva Secretaria para Educación, por cierto con los grandes méritos de haber hecho unas donaciones millonarias en su campaña, piensa poner en marcha garantizando la defensa con armas en las escuelas ante la gran amenaza de la población de osos. Del sistema en sí, creo que aún no sabe nada a tenor de las respuestas al Comité de Educación del Senado.

No entendí si cuando decía que cada decisión sobre comercio, impuestos o inmigración se tomará en beneficio de los trabajadores americanos, se refería a que el gobierno de los Estados Unidos subirá los impuestos a las empresas americanas y los más ricos. Por cierto, de los más de 30 millones de millonarios que viven en el mundo, el 50% viven en Estados Unidos que representa poco más del 4% de la población mundial. ¿Piensa subvencionar a los trabajadores americanos para que puedan comprar y consumir los productos fabricados en Estados Unidos al precio que sea?.

No entendí cuando decía que el proteccionismo les llevará a una gran prosperidad y fortaleza. Le agradecería me indicará dónde puedo leer algo sobre los beneficios del proteccionismo, no he conseguido encontrar nada concluyente sobre ello. Por cierto, pienso reclamar el importe de la matrícula a la Universidad de Harvard, donde estudié, por no enseñarme en la asignatura de Economía esta teoría que parece ser muy relevante y beneficiosa.

Tampoco entendí cómo quiere construir tantas carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, túneles y redes ferroviarias como dijo. ¿Con algunas empresas a las que conoce bien? ¿Cómo las va a financiar? ¿Con qué garantías? ¿Afectará a los contribuyentes mediante pagos directos o indirectos?. Aunque le doy la razón en que las infraestructuras de Estados Unidos son muy deficientes, sobre todo si las comparamos con Europa, me parece raro que en el pasado, si sólo se necesita que el sector privado las financie, nadie pensara que es un buen negocio por sí mismo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, donde los mercados financieros están tan desarrollados y levantar capital no es precisamente un problema, ¿no le parece?

No entendí si cuando hablo de las dos reglas sencillas que iba a seguir, “Buy American y Hire American”, ¿se refería a que iba a aprobar algún tipo de ley para que los americanos sólo puedan comprar productos fabricados en Estados Unidos y la empresas americanas sólo puedan contratar empleados estadounidenses?.

Del resto de su discurso tengo algunas dudas más pero son menores como menor es su contenido, casi diría que inexistente. Y como, por supuesto, no pretendo que lea esta carta, no sólo porque recibirá cantidades ingentes de correspondencia, sino porque tiene otras tareas importantes que acometer, lo dejamos para otra vez.

Le envío un cordial saludo y recuerdos al señor Bannon y dígale que también me parece muy entretenido lo que dice. Muchas veces, casi más que lo que dice usted.