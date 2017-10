La dirigente agraria Carmenza Gómez denuncia los "sistemáticos" asesinatos de líderes sociales en Colombia

La dirigente agraria ha indicado que ya se han registrado en el país 130 asesinatos de líderes sociales que, según ha explicado, fueron objeto de ataques debido a su participación en organizaciones campesinas para hacer cumplir los acuerdos de paz en sustitución de los cultivos ilícitos.

"Son dirigentes que han venido participando en discusiones, en propuestas, no son casos aislados, son compañeros que hacen parte de los procesos, de las organizaciones", ha aseverado, según ha recogido la cadena Telesur.

Asimismo, ha señalado que los asesinatos ocurren en lugares en los que antes se encontraban los miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes de dejar las armas. "Allí (en esas zonas) están otros grupos que están matando a los líderes (...) para generar miedo y que la gente no reclame sus derechos", ha alertado.

Gómez ha asegurado que les preocupa "que no haya investigación por parte de la Fiscalía" y ha expresado que la mayoría de la población se pregunta "por qué el Gobierno no se pronuncia, por qué no se detiene a la gente que está matando a dirigentes campesinos en las regiones".

Sobre los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Gobierno colombiano y el ahora partido político FARC, Gómez ha acusado al Gobierno de no cumplirlos. "La gente está movilizada, está exigiendo que se cumplan, no solo en la sustitución de cultivos, también los acuerdos que se firmaron, sobre todo el punto de la reforma rural integral", ha destacado.

Por otra parte, la presidenta de la Anzorc ha lamentado que los programas para la sustitución de cultivos no cuenten con financiación, mientras que los de erradicación forzada sí. "Para lograr la paz se debe legalizar la tierra de los campesinos", ha aseverado.

Este lunes un dirigente campesino implicado en una campaña de sustitución de cultivos ilícitos ha sido asesinado en el departamento de Antoquia, en el norte de Colombia, según han denunciado organizaciones sociales. Hace pocos días, en el cercano municipio de Tarazá fue asesinado otro líder de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos.

Así, las organizaciones sostienen que este asesinato pone en peligro el inicio del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en los municipios de Toledo y Sabanalarga, pues las comunidades no tienen las garantías necesarias para participar en la iniciativa.