Carlos Sebastián, en Miami a la espera del huracán Irma: “Se respira mucho miedo”

Florida recibe este fin de semana al mayor huracán de la historia del Atlántico que, tras arrasar las Islas que ha encontrado a su paso, sigue sembrando el caos en el Caribe. Previsiblemente, Miami se encontrará en el ojo del huracán y es, por ello, que ya ha comenzado un éxodo masivo del sur al norte de Florida ante la amenaza del ciclón.

El gobernador de Florida, Rick Scott, informó de que el impacto "será peor del previsto” y alertó a la población: "No pierdan tiempo, se ordenó evacuar". No obstante, este viernes el huracán Irma ha bajado a categoría 4, según ha anunciado el Centro Nacional de Huracanes estadounidense, aunque sigue siendo “extremadamente peligroso” con vientos de 250 kilómetros hora.

“Se está desplazando mucha gente y por culpa de eso están generando más desesperación. Una ruta que puedes hacer en 3 horas la haces hoy en 10”, nos cuenta Carlos Sebastián desde Miami. Él ha decidido quedarse, aunque confiesa que ha tapiado todas las ventanas y pondrá sacos de arena en las puertas.

Sin impactar directamente contra ningún territorio grande, Irma ha dejado al menos 15 muertos a su paso. Ahora, que parece que Miami se encuentra de pleno en la ruta del huracán, sus habitantes no dudan en tomar todas las medidas necesarias para evitar tantos daños como esté en sus manos.

“Irma va a devastar Estados Unidos”

El director nacional de emergencias ha declarado que “Irma va a devastar Estados Unidos” y avisa que toda la franja del Miami metropolitano, donde viven más de 6 millones de personas, está en peligro extremo.





“Se respira mucho miedo la verdad”, comenta Carlos Sebastián a teinteresa.es. Él y su pareja han hecho tanto acopio de comida y bebida como han podido: “El agua ya no se encuentra en los supermercados”. Y, aunque las autoridades han comunicado a la población que “no es obligatorio trabajar”, Carlos Sebastián, que trabaja con niños en un hospital, pidió hacerlo “porque mucha gente no quería, por miedo”.

“Entro el sábado por la mañana muy pronto y salgo el martes por la tarde”, explica. “A partir de mañana (sábado) todo estará cerrado, hospitales incluidos. Y no podrán atender a nadie hasta que pase el huracán”, señala Carlos Sebastián.





Consejos previos a la llegada de Irma

Carlos Sebastián comparte desde Miami algunas de las recomendaciones que les han hecho llegar para lamentar los menos daños posibles de cara al huracán Irma:

1. Tenga por lo menos una linterna para cada persona en su familia y, si fuera posible, tenga una linterna o dos para la iluminación general.

2. Tome fotos de cada habitación, cada pieza de electrónica, y todo lo valioso. Suba las imágenes a la nube - Dropbox, Microsoft Cloud, iCloud, Google Drive, etc - antes de la tormenta. También tome fotos de los documentos clave y súbalos.

3. Ponga los artículos en bolsas de basura dobles embaladas de modo que la abertura de la primera bolsa esté en el fondo de la segunda bolsa.

4. Piense bien dónde va a aparcar su coche. Deseche zonas bajas o bajo un árbol.

5. El lavavajillas es un excelente "seguro" en su casa si necesita algún lugar para poner objetos de valor. Su lavadora y secadora también puede ofrecer una buena protección.

6. Piense dónde se sentará si está en un pasillo con paredes de hormigón u otro lugar seguro durante tal vez 12 horas o más. Considere cómodas sillas plegables. Lleve la comida a su lugar seguro, así como libros u otros entretenimientos no electrónicos.

7. NO cuente con su teléfono móvil para las comunicaciones. Cuando Harvey golpeó Texas eliminó el sistema de teléfono móvil. Además, es posible que la batería se agote y no sea posible cargarla. En cualquier caso, es esencial que tenga una radio AM / FM portátil que pueda dejar encendida para poder escuchar lo que está pasando con la tormenta.

8. Lo más importante, asegúrese de conocer un lugar seguro donde usted y su familia pueden manejar la tormenta. Si vives cerca del agua, salga tan pronto como sea posible.