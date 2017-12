Carlos Basombrío confirma su dimisión como ministro de Interior de Perú

"Salgo de hablar con el presidente. En primer lugar le he agradecido el apoyo incondicional que me dio en este año y medio. Le he reiterado mi renuncia y él la ha aceptado. Se hará efectiva después de fiestas para tener una transición ordenada", ha publicado en Twitter.

Basombrío presentó su renuncia el pasado 17 de diciembre en medio de una crisis política por la posible implicación de Kuczynski en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que ha salpicado a numerosos gobiernos en Latinoamérica. En esa ocasión, el presidente no la aceptó.

El ministro no ha querido aclarar el motivo por el que ha renunciado al cargo. "No voy a responder a especulaciones por falsas o ciertas que sean sobre el motivo de mi renuncia y sobre lo sucedido en los últimos días", ha agregado.

"Deseo lo mejor para mi país. Que nuestros problemas se enfrenten en el marco de la ley y con pleno respeto a las instituciones", ha concluido Basombrío.

Este viernes se ha dirimido la moción de censura que la oposición peruana presentó el pasado 15 de diciembre contra Kuczynski, después de que se hiciese público que la constructora brasileña Odebrecht, implicada en tramas corruptas por toda América Latina, realizó pagos a empresas vinculadas a Kuczynski. Sin embargo, con 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, el pleno del Congreso no ha logrado el mínimo necesario de 87 diputados para dar luz verde a la medida.