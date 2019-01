El ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma pide a Italia que reconozca a Guaidó como presidente interino

"Me dirijo a usted, Señor presidente, no sólo en mi condición política, sino en mi condición de descendiente directo por vía paterna de un ciudadano italiano. Corre, pues, por mis venas, la sangre de un padre italiano y una madre venezolana, lo que me lleva a sentir con orgullo la pertenencia a ambas naciones", ha dicho.

Ledezma ha destacado "los profundos lazos de convivencia y amistad existentes entre Italia y Venezuela" llegando a afirmar que "no se explica la vida política y cultural, económica y social de la Venezuela contemporánea sin la benéfica presencia de Italia".

Asimismo ha recordado que Venezuela "abrió sus puertas y recibió con regocijo y generosidad a decenas de miles de ciudadanos italianos que escapaban de los terribles efectos de las guerras, la cesantía, el desempleo, la miseria y el hambre".

"Le extiendo este largo preámbulo acuciado por la inmensa preocupación que nos provoca a los venezolanos (...) la consolidación del necesario respaldo de la comunidad europea y, en particular, de nuestra madre patria italiana, a nuestros ínclitos esfuerzos por salir de la tiranía y escapar de las garras espantosas de esta crisis humanitaria", ha dicho.

Ledezma ha pedido a Conte --"respetuosamente pero con la legitimidad y firmeza que me confieren mi cargo y mis herencias de sangre--" que Italia reconozca, "a la mayor brevedad posible, la plena legitimidad del gobierno de transición que preside (...) Guaidó".

"Nos angustia que, en medio de un respaldo tan unánime de las naciones democráticas del planeta, la Unión Europea titubee y no se acoja a su tradición democrática y libertaria reconociendo al gobierno transicional de Guaidó", ha señalado el líder opositor.

DIVISIÓN EN LA UE

Los Veintiocho debatieron el pasado jueves la posibilidad de reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela pero Grecia y Austria se opusieron, según contaron fuentes comunitarias a Europa Press.

Ya durante el fin de semana los estados miembro acordaron que reconocerán al presidente de la Asamblea Nacional si el Gobierno de Nicolás Maduro no convoca nuevas elecciones, "con las garantías necesarias, en los próximos días".

Reino Unido, Alemania, Francia y España dieron el sábado a Maduro ocho días de plazo para anunciar la convocatoria de elecciones "libres" bajo la amenaza de reconocer a Guaidó como presidente interino.

Italia se opuso a que este ultimátum, adoptado por estos cuatro países, se incluyera en la declaración conjunta de los Veintiocho, de acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press.