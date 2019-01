Canadá ordena medidas de seguridad para la joven saudí refugiada debido a las amenazas contra ella

La joven, de 18 años, llegó a la ciudad de Toronto durante el fin de semana y, desde entonces, ha rechazado usar su apellido afirmando que su familia la ha rechazado.

La campaña de la joven para denunciar su situación y malos tratos a manos de su padre ha provocado que reciba amenazas a través de las redes sociales, según COSTI, la agencia contratada por el Gobierno para ayudar a los refugiados a asentarse en Toronto.

El director ejecutivo de COSTI, Mario Calla, ha señalado que es difícil determinar cómo de serias son las amenazas, si bien las autoridades han tomado ya medidas para que cuente con protección 24 horas al día, según ha informado la cadena de televisión canadiense CBC.

Calla ha resaltado que las amenazas "están siendo tomadas en serio porque es una responsabilidad" y se quiere garantizar la seguridad de la joven, al tiempo que ha agregado que "no es inusual" que la agencia contrate agentes privados para proteger a los refugiados.

En una entrevista concedida el lunes, la joven destacó que tiene planeado obtener una educación, conseguir trabajo y "vivir una vida normal" en Canadá, cosas que no podía hacer en su hogar de Arabia Saudí.

Así, dijo que estar en Canadá es "una muy buena sensación". "Vale la pena el riesgo que tomé", aseveró. "Sentí que no podía lograr los sueños que deseaba mientras viviera en Arabia Saudí. Intentaré cosas que no he probado. Aprenderé cosas que no aprendí. Exploraré la vida. Tendré un trabajo y viviré una vida normal", añadió.

Durante la jornada de este martes, ha resaltado que entre sus objetivos estará luchar por la libertad de las mujeres. "Hoy y en los años venideros trabajaré en apoyo de la liberad de las mujeres en todo el mundo, la misma libertad que experimenté yo el primer día que llegué a Canadá", ha dicho.

"Soy una de las afortunadas. Sé que hay mujeres desafortunadas que desaparecieron tras intentar escapar o que no pudieron hacer nada para cambiar su realidad", ha destacado, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Mohamed captó la atención internacional la semana pasada después de que se atrincherara en una habitación de hotel del aeropuerto de Bangkok para resistirse a ser enviada de vuelta a casa con su familia, que niega haber abusado de ella.

La joven saudí se negó a encontrarse con su padre y su hermano, que llegaron a Bangkok para intentar llevarla de regreso a Arabia Saudí. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados le otorgó su estatus de refugiada y Canadá aceptó acogerla.

La decisión de Canadá de otorgarle asilo a Mohamed llega en un momento delicado. Las relaciones entre Ottawa y Riad han sido tensas después de que Canadá exigiera la liberación inmediata de activistas encarcelados el año pasado. Arabia Saudí tomó represalias congelando un nuevo comercio con Ottawa y obligando a muchos de sus estudiantes a regresar al país.

El caso de Mohamed ha llamado la atención mundial sobre las estrictas normas sociales de Arabia Saudí, incluido el requisito de que las mujeres tengan el permiso de un "tutor" masculino para viajar, algo que los grupos defensores de Derechos Humanos dicen que pueden atrapar a mujeres y niñas como presas de familias abusivas.