La Cámara Federal deja en firme la orden de procesar a Fernández de Kirchner por el caso AMIA

El juez federal Claudio Bonadio había ordenado procesar a Fernández de Kirchner, el ex ministro de Exteriores Héctor Timerman, el ex asesor presidencial Carlos Zannini y los sindicalistas Luis D'Elía y Fernando Esteche por encubrir a los sospechosos iraníes para proteger un acuerdo comercial entre Argentina y la República Islámica.

Bonadio se basa en la denuncia presentada por el antiguo fiscal del caso AMIA Alberto Nisman, según la cual el Gobierno de Fernández de Kirchner priorizó un acuerdo de compra de crudo iraní a cambio de grano argentino sobre el esclarecimiento del peor atentado en la historia del país suramericano. Nisman aparecido muerto en su apartamento bonaerense pocos días después de presentar la denuncia.

El magistrado había pedido al Senado, del que ahora forma parte Fernández de Kirchner, que retire el aforamiento de la jefa de Unidad Ciudadana para proceder a su arresto por "traición a la patria" y "encubrimiento agravado", al tiempo que ordenó un embargo de 50 millones de pesos (2,4 millones de euros).

La líder izquierdista presentó la semana pasada un recurso en la Cámara Federal contra la orden de Bonadio. "Es una causa inventada sobre hechos que no existieron", denunció la ex presidenta. "Estas medidas no solamente violan el Estado de Derecho, sino que además buscan provocar daño personal y político a los opositores", afirmó.

La Cámara Federal ha rechazado el recurso de Fernández de Kirchner, pero ha admitido rebajar el pliego de cargos. Ya no será procesada por "traición a la patria", porque --han explicado los jueces-- "requiere una situación de guerra", sino por "encubrimiento agravado" y "abuso de autoridad", lo que reduce la pena de cárcel a la que podría enfrentarse.

Además, el alto tribunal ha confirmado la detención de Timerman, que está bajo arresto domiciliario, y la orden de prisión preventiva contra la propia Fernández de Kirchner, Zannini, D'Elía y Esteche por esta y otras causas judiciales contra los acusados, incluida la abierta por la muerte de Nisman.

CERCO JUDICIAL

Entretanto, el cerco judicial contra el 'kirchnerismo' se estrecha. Este mismo viernes, la Justicia ha ratificado el procesamiento del ex vicepresidente Amado Boudou --ya investigado por enriquecimiento ilícito-- por falsificar facturas y ha detenido a Carlos Kirchner, primo del fallecido presidente Néstor Kirchner, por asociación ilícita y fraude. En las últimas horas se ha solicitado además la detención de dos ex alcaldes 'kirchneristas' por desvío de fondos.

Fernández de Kirchner, que está investigada en otros casos por corrupción, ha atribuido esta ofensiva judicial a una persecución política desatada por su sucesor en la Casa Rosada, Mauricio Macri.