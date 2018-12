La Cámara de los Comunes no contempla la votación sobre el acuerdo del Brexit antes de Navidad

La Cámara de los Comunes estaba citada el 11 de diciembre para pronunciarse sobre el acuerdo que ha negociado el Gobierno de Theresa May con la UE. Consciente de que no le salían las cuentas, May anunció un día antes el aplazamiento 'sine die' de la votación, a la espera de nuevas "garantías" sobre el futuro de la salvaguarda planteada para la frontera irlandesa.

El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, acusó el miércoles a May durante un debate de obstaculizar la labor parlamentaria y le instó a permitir una votación antes del receso navideño --del 21 de diciembre al 6 de enero--, pero la 'premier' evitó dar una fecha concreta. "La votación ha sido aplazada y la fecha se anunciará de la forma habitual", dijo May.

La líder del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, ha difundido este jueves el calendario de la próxima semana y en él no está incluido de forma explícita la posibilidad de debatir el Acuerdo de Retirada. La agenda, publicada en Internet, incluye planes del 17 al 20 de diciembre.

Al ser interrogada sobre la posible fecha de la votación por la laborista Valerie Vaz, Leadsom también se ha mostrado esquiva y se ha limitado a reiterar el compromiso del Gobierno de pulsar la opinión de los diputados antes del 21 de enero, el día límite para celebrar la votación sobre el texto, según 'The Guardian'.