El CNE informa de que funcionan el 99,92% de las mesas para las elecciones regionales de Venezuela

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ha explicado en rueda de prensa que solo en Caicara de Maturín, en Monagas, y en un centro de votación de Falcón hubo dificultades para comenzar a votar. Además, en los municipios Alto Orinoco, Autana y Manapiare, de Amazonas, aún no tienen datos precisos porque son zonas de difícil acceso.

En cuanto a los problemas causados por la falta de suministro eléctrico en algunos centros, Lucena ha explicado que "si no hay electricidad en un centro electoral, no pasa nada porque las máquinas tienen baterías y pueden funcionar".

Por otra parte, el director ejecutivo del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, ha infromado de que durante el proceso electoral se han producido 15 arrestos de personas vinculadas con presuntos delitos electorales, aunque la mayoría de los detenidos han sido ya liberados.

Otras fuentes han denulnciado amedrentamiento a los votantes por parte de ciudadanos afines al oficialismo, además de retrasos en la instalación de mesas.

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN

Desde el oficialismo, el ministro de Educación, Elías Jaua, ha destacado que con esta votación se da "un claro mensaje a la coalición de gobiernos que han pretendido amenazarnos, que nos han sancionado y que amenazan con intervenirnos militarmente", ha apuntado.

"Aquí en Venezuela hay una vigorosa democracia, que hoy el pueblo está ejerciendo, decidiendo entre varias opciones de la oposición y entre opciones unitarias de la revolución", ha declarado tras ejercer su derecho al voto el dirigente del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), según recoge la agencia de noticias venezolana AVN.

Por su parte, el jefe del Comando Nacional de Campaña de la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para las elecciones regionales, Gerardo Blyde, ha denunciado que desde la madrugada de este domingo todas las radios del Sistema Nacional de Medios Públicos, en especial Radio Nacional de Venezuela (RNV), están en campaña electoral, lo cual está prohibido por la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

"Tienen al aire distintos mensajes a favor de los candidatos del (presidente de la República, Nicolás) Maduro, y del Gobierno; y en contra de los (candidatos) de la Unidad. Eso es absolutamente violatorio de la ley. La campaña ya terminó", ha apuntado Blyde en rueda de prensa recogida por el diario 'El Universal'.

Blyde ha denunciado que la utilización de los medios públicos de comunicación es "indebida, abusiva, ilegal y delictiva", por lo que instó al CNE a "poner orden" y que no permita que la situación se "desborde" por su "inacción".

Por otra parte, Blyde ha reprochado al CNE que no haya informado a los votantes reubicados en nuevos centros electorales. "El CNE no hizo su trabajo, más bien no quería que usted votara, le reubicó su centro en las últimas 48 horas", ha argumentado. "Los obstáculos que nos ha colocado el Consejo Nacional Electoral los estamos venciendo y los vamos a vencer con el voto de cada uno de los venezolanos", ha apostillado.