La web del CNE de Venezuela sufre un ciberataque para denunciar el "fraude" de la Asamblea Constituyente

"CNE 'hacked'", se podía leer en la web. "¿Qué se creen, que no sabemos que hicieron fraude? Por favor, no somos estúpidos. Esto apenas acaba de comenzar. Venezuela va a arder", reza el mensaje que el grupo de piratas informáticos 'The Binary Guardians' ha dejado en la página, según informa el diario venezolano 'El Universal'.

Los 'hackers' han explicado que su "lucha" es "digital". "Tú trancas las calles, nosotros las redes", han indicado. "Decidimos alzarnos en armas con nuestra arma: el teclado. No podemos tolerar bajo ningún concepto que se pretenda hacer ver que todo sigue igual y que nada ha pasado. Aquí hay una insurrección popular", han añadido.

'The Binary Guardians' ha advertido de que "no van a imponer una asquerosa prostituyente que nadie apoya" y, en este sentido, ha subrayado que tienen acceso "a toda la información electrónica del país". "A la cúpula corrupta, mejor usen un teléfono satelital o señales de humo porque por más que corran jamás podrán esconderse", ha alertado.