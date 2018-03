Buhari asegura que "no descansará" hasta que las niñas secuestradas por Boko Haram sean liberadas

El mandatario ha visitado durante la jornada el estado de Yobe para reunirse con familiares de las 110 niñas secuestradas el 19 de febrero en la localidad de Dapchi, en el que es su primer viaje a la zona desde el suceso.

En sus declaraciones, Buhari ha expresado sus condolencias a las familias de las niñas "secuestradas despiadadamente por terroristas contumaces", al tiempo que ha resaltado que "ha hecho todo lo posible para lograr su rescate".

"No habrá descanso hasta que la última niña, ya sea de Chibok o de Dapchi, sea liberada. Las niñas, igual que todos nuestros ciudadanos, deben disfrutar de una libertad sin restricciones e intentar lograr sus aspiraciones legítimas", ha apuntado.

"Las estudiantes de Dapchi y Chibok son nuestras niñas y deben disfrutar de nuestra protección. Deben vivir para satisfacer sus ambiciones individuales y ser grandes mujeres el día de mañana", ha añadido.

En este sentido, Buhari ha resaltado que las autoridades "están decididas a restaurar la paz en todo el país" y ha llamado a la calma. "Pido a los padres y familias afectados que no hagan declaraciones que puedan poner en peligro el éxito de la operación de rescate", ha manifestado.

Así, ha destacado las medidas puestas en marcha desde el secuestro en Dapchi para localizar a las niñas y ha hecho hincapié en las labores contra el terrorismo y la insurgencia de Boko Haram en el país.

"Los nigerianos pueden recordar que antes de nuestra llegada (a la Presidencia) en 2015 la situación era caótica y los ataques terroristas violentos estaban a la orden del día", ha señalado.

"Los terroristas hicieron la vida insoportable a la gente en Yobe, Kano, Kaduna, Borno, Níger, e incluso en la capital, Abuya. Nuestras mezquitas e iglesias presenciaban atentados suicidas diarios. Parte des de Adamawa y Borno quedaron en manos de los terroristas", ha relatado.

Buhari ha puntualizado que "a día de hoy se ha mostrado una clara determinación en la lucha contra el terrorismo, que es un fenómeno global". "No sólo hemos reducido el poder de los elementos criminales, sino que nuestras fuerzas de seguridad han exhibido un fervor patriótico poco común a la hora de llevar a cabo su tarea", ha destacado.

El presidente nigeriano ha criticado además la "insensibilidad" de la Administración precedente durante el secuestro de las niñas de Chibok y ha reiterado que su Gobierno "hará todo lo posible para garantizar que vuelven a salvo con sus familias".

"No tenemos dudas de que las niñas de Dapchi serán rescatadas o liberadas", ha dicho, antes de argüir que el Gobierno "seguirá manteniendo la normalidad y garantizando que se pone fin a incidentes de este tipo".

BRING BACK OUR GIRLS

La visita de Buhari a Yobe ha tenido lugar un día después de que el movimiento Bring Back Our Girls, creado tras el secuestro de cerca de 270 niñas en Chibok, amenazara con demandar al Gobierno por su "negligencia" en el secuestro en Dapchi.

El abogado del grupo, Femi Falana, detalló que el movimiento ha dado siete días al Ejecutivo para que explique una serie de cuestiones antes de presentar la demanda por "negligencia criminal", según informó el diario local 'Daily Trust'.

Así, recalcó que Bring Back Our Girls no reclama sólo la liberación de todas las secuestradas, sino medidas contra los responsables de su seguridad. "Vamos a pedir sanciones, porque si no se castiga la impunidad, va a haber criminalidad", explicó.

Horas antes, el movimiento expresó su "decepción" con las autoridades por el secuestro de las niñas en Dapchi, que describió como "vergonzoso", cargando duramente contra el Gobierno por el hecho de que un rapto de estas características se haya repetido.

"La magnitud de la incompetencia y falta de cuidado del Gobierno ha permitido que se repita la peor tragedia del secuestro", resaltó, formulando un total de catorce preguntas a las autoridades sobre lo ocurrido.

PREGUNTAS SOBRE EL SECUESTRO

El movimiento preguntó al Gobierno "cómo es posible que un grupo terrorista que, según ha indicado el Gobierno durante el último año, ha sido 'derrotado totalmente', haya podido lanzar con éxito un ataque y secuestrar a 110 niñas en su escuela sin respuesta del Ejército".

Asimismo, cuestionó "cómo una escuela en el noreste de Nigeria, situada en uno de los tres estados más afectados por el terrorismo, estaba abandonada de una forma tan negligente", al tiempo que criticó que las autoridades negaran en un primer momento que el secuestro hubiera tenido lugar.

Bring Back Our Girls cargó además contra el gobernador de Yobe, Ibrahim Geidam, por no "viajar inmediatamente" a Dapchi para obtener información exacta sobre lo sucedido, al tiempo que ha pedido que se aclare la postura del Ejército y la Policía, que se acusaron mutuamente de ser responsables de la seguridad en la zona.

"¿Cómo es posible que 110 niñas fueran trasladadas en un convoy de vehículos durante más de 24 horas y cientos de kilómetros sin que los secuestradores se encontraran con puestos de control del Ejército y la Policía?", planteó.

Además, reclamó a Buhari que justifique por qué aún no ha detallado a los familiares de las secuestradas el plan del Gobierno para conseguir rescatarlas.

Por último, el movimiento resaltó que "no dejará de reclamar la liberación de todas las niñas y el resto de ciudadanos de Nigeria secuestrados (por Boko Haram) y pidió a la población que se una a sus exigencias.