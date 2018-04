Bruselas confía en llegar a solución con Varsovia tras "algunos cambios" en su polémica reforma judicial

"Veo voluntad por parte del Gobierno polaco para encontrar una solución. La Comisión también está dispuesta a buscar una solución", ha asegurado en rueda de prensa, al ser preguntado si los últimos cambios en la polémica reforma judicial en Polonia son suficientes para desactivar el procedimiento abierto el año pasado por la Comisión a la luz del artículo 7 del Tratado de la Unión que, en última instancia, podría privar del derecho de voto a Polonia por el riesgo sistémico al Estado de Derecho con el respaldo unánime de los estados miembro.

Timmermans ha dejado claro que lo que Polonia "debe" hacer "está descrito en las recomendaciones" que le ha dirigido el Ejecutivo comunitario y ha admitido que "algunos cambios y enmiendas" introducidas en el Parlamento polaco en los últimos días a la polémica reforma judicial son "un paso en la buena dirección" como la eliminación de la diferencia de género en la edad de jubilación de jueces. "Esta diferencia de edad ya se ha eliminado. Si esto se convierte en ley, ya es un paso en la buena dirección", ha dicho.

"Espero que podamos hacer pasos sustanciales adelante en los próximos días y semanas porque está en el interés de todos que en ninguno de nuestros estados miembro haya una amenaza sistémica al Estado de Derecho", ha remachado, tras desvelar que mantuvo "reuniones muy intensas" con el Gobierno polaco este lunes en Varsovia a fin de tratar de buscar soluciones a sus "diferencias de opinión" sobre cuestiones que afectan a los tribunales ordinarios, el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Judicatura y le ha agradecido su actitud "constructiva".

"No describiría esto en términos de compromiso. Se trata de intentar buscar soluciones que ya no amenacen de forma sistémica el Estado de Derecho en Polonia", ha remachado, antes de insistir en que el Ejecutivo comunitario no cuestiona el derecho de Varsovia de reformar el sistema judicial pero "debe respetar la independencia judicial y la separación de poderes".