Bruselas reitera que no renegociará con Londres y rechaza avanzar ayudas si hay un Brexit caótico

"Hemos dicho muchas veces que el acuerdo sobre la mesa es el mejor y el único posible y que los líderes de la UE a 27 confirmaron el 13 de diciembre en sus conclusiones, que no será renegociado", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva.

Los líderes de la UE a 27 rechazaron en su cumbre de diciembre cualquier fórmula que pasara por reabrir el acuerdo del Brexit y le afearon la falta de claridad sobre las garantías "legales y políticas" que reclamó Theresa May para garantizar que la solución de emergencia para evitar una frontera dura en Irlanda del Norte --que implica mantener a Reino Unido en la unión aduanera europea-- sólo se aplicaría de forma temporal en caso necesario, a fin de tratar de lograr una mayoría de apoyos en la Cámara de los Comunes.

La primera ministra británica retrasó en diciembre la votación del acuerdo ante la evidencia de que no contaba con una mayoría de diputados a favor para aprobar el acuerdo del Brexit y se espera que el Parlamento de Reino Unido vote el acuerdo en la semana del 14 de enero.

"Nosotros hemos puesto todas las soluciones sobre la mesa. Y ahora compete al pueblo y los diputados británicos decidir los próximos pasos", ha recalcado la portavoz comunitaria, insistiendo en que no se renegociará el pacto, al ser preguntada si el bloque está dispuesto a hacer algún gesto más ante la evidencia de que el acuerdo sigue sin contar con una mayoría a favor de diputados.

Respecto a la petición del ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, para que la Unión "defina" su compromiso de aplicar sólo de manera "temporal" la solución de emergencia para evitar que Reino Unido permanezca "atrapado en la unión aduanera para siempre", la portavoz comunitaria ha recordado el compromiso de los líderes de la UE a 27 de que la solución temporal se aplicará en caso necesario "a menos y hasta que" haya un acuerdo ulterior "que garantice que se evita una frontera dura".

Además, ha dejado claro que en el bloque están "listos" para "empezar los preparativos para negociaciones del futuro acuerdo, inmediatamente tras la firma del Acuerdo de Retirada". "Por parte de la UE, hemos comenzado el proceso de ratificación sobre esta base y seguiremos de cerca ahora el proceso de ratificación en Reino Unido", ha remachado Andreeva.

May habló el miércoles de nuevo por teléfono con la canciller alemana, Angela Merkel, en el marco de una nueva ola de contactos que mantendrá con otros líderes para tratar de garantizar su aprobación por el Parlamento británico.

La 'premier' también habló el miércoles con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aunque no ha trascendido tampoco en este caso lo discutido, según fuentes conocedoras.

"Por ahora no hay más reuniones previstas entre los negociadores de la Comisión y Reino Unido dado que las negociaciones han sido concluidas", ha remachado la portavoz comunitaria, que ha asegurado con todo que "el presidente Juncker siempre está disponible para escuchar las opiniones de la primera ministra".

AYUDAS EN CASO DE BREXIT ABRUPTO

La Comisión Europea ha insistido en que la Unión trabaja en "una salida ordenada" de Reino Unido y ha rechazado anticipar posibles ayudas europeas a estados miembro para paliar las consecuencias de un Brexit sin acuerdo, después de que Irlanda haya avanzado que pedirá "cientos de millones" de euros en compensación para su sector vacuno, lácteo y pesquero, según ha anunciado el ministro de Agricultura irlandés, Michael Creed, al diario 'Irish Independent'.

"No ha habido ninguna petición o demanda oficial. No puedo dar detalles sobre un escenario hipotético", ha remachado la portavoz comunitaria, que ha recordado no obstante que la Unión cuenta con "formas de apoyo muy diferentes" para los agricultores europeos en distintas situaciones.

La UE cuenta con un fondo de emergencia para paliar crisis en el sector agrícola y activó en 2014 ayudas para frutas y verduras perecederas ante el veto ruso a las exportaciones europeas.

También cuenta con otros instrumentos de apoyo como ayudas al almacenamiento privado y ha activado en el pasado asimismo ayudas para retirar la producción del mercado en sectores en dificultad.

Fuentes comunitarias no han descartado la posibilidad de utilizar mecanismos de apoyo existentes o incluso crear nuevos una vez comprobado el impacto por sectores y países de un Brexit sin acuerdo.

La Comisión ya presentó el 19 de diciembre un paquete de 14 planes de contingencia para evitar "desórdenes graves" en caso de un Brexit sin acuerdo en sectores como los servicios financieros y el transporte aéreo.

"Seguiremos aplicando esto, pero también vigilaremos en las próximas semanas la necesidad de acciones adicionales y seguiremos apoyando a los estados miembro en su trabajo de preparación" de un Brexit abrupto, ha explicado la portavoz comunitaria sin avanzar más detalles.