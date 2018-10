Bruselas pide proteger a los periodistas en Europa: "Si se silencia a los periodistas, queda muda la democracia"

"Si se silencia a los periodistas, también queda muda la democracia. Esto no sucederá en Europa. No bajo nuestro mandato", has subrayado el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, en un comunicado conjunto con las comisarias de Justicia, Vera Jourová, y de Agenda Digital, Mariya Gabriel, en el que han reafirmado el apoyo del Ejecutivo comunitario "en la protección de la libertad de expresión y de los medios de comunicación".

El Ejecutivo comunitario ha rendido "homenaje al esfuerzo y tesón" de periodistas que han sacrificado sus vidas por llegar a "la verdad" como Daphne Caruana Galizia, que fue asesinada mientras investigaba casos de corrupción que afectaban a cargos del Gobierno del primer ministro maltés, Joseph Muscat, y del periodista eslovaco Jan Kuciak, también asesinado mientras investigaba una trama de corrupción que implicaba a la mafia italiana con fondos de la UE en Eslovaquia, y han defendido la necesidad de "llevar ante la justicia a los autores de estos asesinatos" para evitar que tengan "un efecto disuasorio sobre la libertad" de prensa y conocer "toda la verdad".

"No queremos que estos asesinatos tengan un efecto disuasorio sobre la libertad de los medios de comunicación", han subrayado, dejando claro que los ciudadanos tienen derecho a formar "su propia opinión sobre la base de investigaciones sin trabas e información independiente" y que "la democracia no puede sobrevivir si los periodistas ya no pueden informar libremente, si se les censura, si se les impide transmitir críticas del poder y, en especial, si son intimidados, acosados, amenazados y a veces incluso asesinados simplemente por hacer su trabajo, un trabajo del que depende la democracia".

Desde el Ejecutivo comunitario han insistido en la necesidad de "enviar un mensaje claro a todos los periodistas" para asegurarles que "es seguro trabajar en Europa" y de proteger, también, a las personas que denuncian irregularidades, "que a menudo sirven de fuentes del periodista de investigación". "Confían en nosotros para su seguridad y no podemos desampararlos", han recalcado.

La Comisión Europea ha arrancado la conferencia de prensa diaria de este martes guardando un minuto de silencio por los periodistas asesinados en Europa y en otras partes del mundo por hacer su trabajo.

"Es un día para parar lo que hacemos y decir alto que en Europa debe ser seguro poder hablar libremente, en Europa los periodistas nunca deben ser intimidades o tener miedo, en Europa nuestra democracia deber ser abierta y libre", ha justificado el principal portavoz de la institución comunitaria, Margaritis Schinas, que también ha recordado que el Ejecutivo comunitario valoró la rápida actuación de las autoridades búlgaras para detener al presunto sospechoso de la muerte de la periodista de investigación Viktoria Marinova, que se ha convertido en la tercera periodista que muere en menos de un año mientras investigaba casos de corrupción en su país.