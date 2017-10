Bruselas presentará nuevas medidas para proteger mejor espacios públicos la próxima semana

La Comisión Europea presentará la semana que viene nuevas medidas para proteger mejor espacio públicos frente a ataques terroristas como los perpetrados este verano en Barcelona y Cambrils y para restringir más el acceso para los terroristas de precursores de explosivos y recursos financieros.

"La Comisión presentará la próxima semana, el 18 de octubre, propuestas antiterroristas adicionales con un énfasis especial en proteger los espacios públicos y para denegar más los medios de los que dependen los terroristas en términos de dinero y explosivos", ha avanzado el comisario de Seguridad, Julian King, durante su comparecencia ante la comisión especial sobre terrorismo creada en la Eurocámara para identificar fallos en la respuesta colectiva europea a la amenaza terrorista y proponer eventuales mejoras.

"Algunas de las lecciones que podemos aprender de los ataques más recientes apuntan al refuerzo de nuestros esfuerzos para proteger espacios públicos y restringiendo los medios que utilizan los terroristas", ha explicado.

King ha lamentado que "con demasiada frecuencia" los terroristas "todavía tienen acceso a explosivos caseros". "Hay más que podemos hacer para restringir los precursores de explosivos por ejemplo", ha incidido.

También ha dejado claro que urgen atajar las vías de financiación del terrorismo. "Parte del dinero que Estado Islámico ha generado está sacándolo del llamado califato y este dinero no se va a quedar quieto en cuentas bancarias en suiza. Se va a utilizar para financiar el terrorismo y necesitamos garantizar que estamos equipados para atajar esto", ha remachado.

El comisario de Seguridad ha pedido además no subestimar "el problema" de los combatientes extranjeros y el desafío de "la reintegración en nuestras sociedades", especialmente de los menores y mujeres del califato y ha recordado que los Estados miembro han notificado a Europol "unos 8.000" sospechosos combatientes terroristas.

"¿Todos van a volver? No lo creo. Algunos morirán, otros se irán a otra parte a continuar luchando y algunos volverán. Algunos ya han vuelto", ha explicado, insistiendo en la necesidad de contar con "las políticas adecuadas para responder a esto", algo especialmente "difícil" en el caso de los menores y las mujeres que regresan del califato.

MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INTELIGENCIA

King también ha incidido en la necesidad de mejorar en el intercambio de inteligencia entre países, pero también de información no sensible y otros datos que "utilizados correctamente" podrían ayudar a mejorar la seguridad de los ciudadanos, incluido mejorando la interconexión entre las diferentes bases de datos "para que los sospechosos conocidos en un país no puedan ir a otro pasando desapercibidos por ejemplo". Y no ha descartado que "quizá" haya que introducir un "intercambio automático u obligaciones de compartir" datos.

"Interoperabilidad no va de construir nuevas bases de datos. Va de sacar el mayor provecho de las bases de datos que tenemos. Va de la precisión de la información que se comparte, va de compartir más, quizá introducir más intercambio automático u obligaciones de compartir, pero también garantizar que se puede acceder y utilizar en tiempo real", ha precisado. "Podemos hacer más en análisis y análisis compartidos", ha agregado.

Aunque ha admitido que la creación de un FBI europeo "puede ser un objetivo muy legítimo a largo plazo", ha avisado de que "esto está fuera de los términos del Tratado" de la UE, que habría que cambiar, igual que los marcos constitucionales "en varios Estados miembro, no en uno ni dos". "Los terroristas de Estado Islámico no nos están esperando para hacer los cambios institucionales Tenemos que reforzar nuestra respuesta colectiva ahora", ha remachado.

ENCRIPTACIÓN

También ha aludido al desafío que representan técnicas de encriptación que pueden ser "abusadas" por los terroristas y por ello el Ejecutivo comunitario también presentará ideas la semana que viene sobre cómo "ayudar a los Estados miembro a cooperar en gestionar los desafíos de la encriptación en investigaciones penales y de terrorismo".

King también ha insistido en la necesidad de hacer más esfuerzos para atajar la radicalización, tanto en Internet como en las comunidades locales, un desafío "a largo plazo" y garantizar un mayor apoyo a las víctimas del terrorismo.