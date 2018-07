Bruselas acepta una petición para que los derechos de ciudadanía europea no puedan perderse una vez adquiridos

BRUSELAS 18 (EUROPA PRESS)

El objetivo de esta Iniciativa Ciudadana Europea es, según los organizadores, que "en el contexto del Brexit y la futura pérdida de la ciudadanía y los derechos de la UE" por parte de los ciudadanos británicos, quede garantizado que no se pueda perder la ciudadanía europea una vez que se ha conseguido.

El registro de la iniciativa tendrá lugar el próximo 23 de julio, si bien la Comisión todavía debe analizar el fondo de la propuesta antes de decidir continuar con el proceso.

A partir de esa fecha, los organizadores dispondrán de un año para recoger un millón de firmas de al menos una cuarta parte de los estados miembro, una condición necesaria para que Bruselas tome en consideración la petición, sobre la cual debería entonces reaccionar en un plazo máximo de tres meses, presentando una propuesta legislativa al respecto.

Los requisitos para que una iniciativa ciudadana popular sea admitida son que la medida propuesta no esté claramente fuera de la competencia de la Comisión para presentar una propuesta de acto legislativo, que no sea claramente abusiva, frívola o vejatoria, y que no sea claramente contraria a los valores de la Unión.