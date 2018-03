Mundo

Bruselas dice que la lista de participantes a la cumbre con los Balcanes no está confirmada todavía

La Comisión Europea ha asegurado este martes que la lista de participantes a la cumbre entre la UE y los Balcanes occidentales, incluido Kosovo, prevista el 17 de mayo en Sofía todavía no está confirmada y ha rechazado valorar si cree que será un fracaso si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declina participar para no coincidir con el presidente de Kosovo, al que España no reconoce.