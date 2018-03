Bruselas registra el 68% de las iniciativas ciudadanas europeas aunque solo prospera una de cada diez

BRUSELAS 28 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha registrado un total de 48 iniciativas ciudadanas europeas desde la puesta en marcha de este mecanismo legislativo en abril de 2012, lo que supone la admisión por parte del Ejecutivo comunitario del 68 por ciento de las propuestas recibidas aunque solo 4 de ellas han prosperado tras recibir el apoyo del millón de firmas requerido.

Entre abril de 2012 y marzo de este año, Bruselas ha recibido 70 solicitudes de registro de iniciativas ciudadanas, de las cuales ha acabado registrando 48 (el paso previo a la recogida de firmas) y ha rechazado 22, por considerar que no se ajustan al reglamento que regula esta herramienta de participación ciudadana.

En el segundo informe sobre la aplicación de esta normativa adoptado este martes por la Comisión, Bruselas destaca que las últimas reformas de esta herramienta "han dado lugar a un aumento significativo del número de iniciativas aceptadas para su registro: desde abril de 2015, se ha aceptado el 90 por ciento de las iniciativas propuestas, frente al 60 por ciento del período de tres años anterior".

"El hecho de que nueve millones de personas hayan apoyado una iniciativa ciudadana europea en los últimos seis años demuestra que esta herramienta estimula la participación y el debate a nivel transnacional, con efectos concretos en las políticas de la UE", ha asegurado el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans.

"Sin embargo, queremos seguir avanzando: nuestra reciente propuesta de reforma hará que los ciudadanos puedan poner en marcha y apoyar nuevas iniciativas de modo mucho más fácil, posibilitando, además, que los jóvenes a partir de los 16 años expresen su opinión" ha dicho Timmermans en referencia a la última reforma presentada el pasado septiembre y que se prevé que entre en vigor en enero de 2020.

PROHIBICIÓN DEL GLIFOSATO Y LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

Las cuatro iniciativas que han conseguido el millón de firmas hasta el momento son una propuesta que pide la prohibición del glifosato por considerarlo un pesticida tóxico, una proposición de un marco legislativo dirigido a la abolición de la experimentación con animales en la UE, una propuesta de protección jurídica para los embriones humanos y en defensa de la abolición del aborto y por último una iniciativa que reclama el reconocimiento del agua como un bien público y no un bien comercial.

La Comisión ya propuso en febrero una revisión de la directiva sobre agua potable y recientemente ha anunciado una propuesta legislativa de mejora de la transparencia en las evaluaciones científicas y la toma de decisiones en relación a la iniciativa para la prohibición del glifosato.

Además Bruselas contempla llevar a cabo acciones no legislativas en relación a la propuesta popular de prohibición de la experimentación animal, pero no propondrá ninguna medida sobre la propuesta del 'derecho a la vida' por considerar que está fuera de sus competencias.

El Tratado de Lisboa introdujo las iniciativas legislativas ciudadanas. Una vez registrada oficialmente, la iniciativa permite a un millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE pedir a la Comisión que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo.

Los requisitos de admisibilidad son que la medida propuesta no esté claramente fuera de la competencia de la Comisión para presentar una propuesta de acto legislativo, que no sea claramente abusiva, frívola o vejatoria y que no sea claramente contraria a los valores de la Unión.