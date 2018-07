Mundo

Bruselas da por imposible cerrar las negociaciones del Brexit en octubre y acusa a May de falta de claridad

Fuentes de la Unión Europea han explicado a 'The Independent' que las posiblidades de cerrar en octubre los principios del acuerdo para la salida de Reino Unido del bloque, como desea el Gobierno británico, son prácticamente inexistentes porque la primera ministra del país, Theresa May, "no sabe lo que quiere" a la hora de discutir los puntos a tratar.