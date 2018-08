Bruselas facilita el envío de 7.000 kilos de material médico a la RDC para luchar contra el ébola

BRUSELAS 13 (EUROPA PRESS)

Así, desde principios de agosto el servicio aéreo europeo para ayuda humanitaria ha transportado más de 7.000 kilogramos de material médico y logístico, en un total de ocho vuelos a distintas áreas de la provincia de Kivu Norte, la más afectada por esta enfermedad contagiosa.

"Nuestros expertos humanitarios están sobre el terreno en las zonas afectadas, y trabajan duro y en coordinación con los otros actores de intervención de urgencia. No podemos y no seremos complacientes con el ébola, no bajaremos la guardia. Seguiremos dando apoyo tanto tiempo como sea necesario", ha afirmado el comisario europeo de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides.

Desde que el pasado 1 de agosto el Ministerio congolés de salud declarase la epidemia de ébola en la provincia de Kivu Norte, Bruselas ha activado de inmediato la ayuda de urgencia. Hasta el momento, el desarrollo de la vacuna contra esta enfermedad ha recibido 160 millones de euros de financiación del Ejecutivo comunitario, mientras que otros 14 millones han sido destinados al tratamiento y las pruebas de diagnóstico.

38 MUERTOS Y UNA VEINTENA DE ENFERMOS

Un total de 38 personas han muerto y otras 21 han enfermado a causa del nuevo brote de ébola, según informó el sábado el Ministerio de Sanidad del país en un comunicado.

El Ministerio precisó que en la última semana dos personas han muerto por esta enfermedad --una cerca de la ciudad de Mangina y otra en los alrededores de Beni--, lo que eleva a 38 el balance de víctimas mortales, mientras que se han confirmado otros cuatro pacientes, todos ellos junto a Mangina, que aumentan a 21 los casos confirmados.