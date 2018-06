Bruselas dice que está "fuera de cuestión" la creación en África de centros de migrantes "estilo Guantánamo"

BRUSELAS 21 (EUROPA PRESS)

"Quisiera dejar las cosas bien claras, no estoy de acuerdo con un sistema estilo Guantánamo para los migrantes, esto es algo que va en contra de los valores (europeos) y está fuera de cuestión, no es esto lo que estamos debatiendo", ha afirmado el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, en la presentación de una nota del Ejecutivo comunitario con vistas a la cumbre de líderes de la UE los días 28 y 29 de junio en Bruselas.

Sobre esta propuesta Avramopoulos ha puntualizado que "la idea no es desembarcar a esas personas en el país que sea y dejarlos ahí, lo que queremos garantizar es que se desembarque en lugares seguros, en los que pueda actuar ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)" desde los cuales se pueda reubicar en la UE "a quienes precisen protección" y devolver a los países de origen a quienes "no tengan derecho a obtener asilo" en Europa.

En ese sentido, Bruselas está estudiando junto a la ONU y la OIM "cómo podríamos conseguir que los países del norte de África entablaran un debate" sobre la organización de estos sistemas de desembarco, ha explicado el comisario, aunque ha reconocido que por el momento ningún país ha expresado su voluntad formal de participar en esta propuesta, si bien ha apuntado a que la Comisión quiere "intensificar la cooperación" con Argelia, Libia, Túnez, Egipto, Níger o Marruecos.

"No hemos recibido ninguna expresión de voluntad de participación porque no se ha presentado nada sobre el papel", ha dicho Avramopoulos, por lo que habrá que esperar a que la idea se concrete en la próxima cumbre de líderes. "No estamos aquí para dictar a nadie, la era colonial ha pasado" por lo que únicamente cabe "cooperar juntos" en materia migratoria, ha dicho.

Así, Bruselas asegura que esta cuestión se debatirá este domingo en la mini cumbre de líderes sobre migración -preparatoria de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la próxima semana-- convocada por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y en la que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los líderes de Francia, Alemania y otros países.

El Ejecutivo comunitario confía en que los gobiernos de la UE lleguen a un acuerdo sobre todos los capítulos de la reforma del sistema común de asilo a finales de año, incluido el nuevo Reglamento de Dublín que plante las cuotas obligatorias de reparto de refugiados en situaciones concretas, ya que de lo contrario existe el riesgo de que "socave el proyecto de Schengen y el propio proyecto europeo".