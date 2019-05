Bruselas dice que no puede medir cuánto han contribuido las redes sociales a reducir la desinformación en la UE

Facebook, Twitter, Google y Mozilla se comprometieron en octubre de 2018 a garantizar, por ejemplo, la transparencia sobre la publicidad política, incluida la posibilidad de hacer pública la identidad de los patrocinadores y la cantidad abonada por los anuncios y a diferenciarla claramente de la información.

También aceptaron establecer políticas claras para detectar la identidad y el abuso de los 'bots' en sus servicios en la UE e invertir en medios tecnológicos para priorizar, autentificar y autorizar informaciones en motores de búsquedas o canales de distribución automatizada, según sea apropiado y para bloquear las cuentas falsas.

El Ejecutivo comunitario ha valorado este viernes las medidas "robustas" que han tomado las tres plataformas, incluido contra "operaciones coordinadas de desinformación" para impedir la manipulación de sus servicios de cara a las elecciones europeas --algo que viene revisando de forma mensual--. Pero afea que no se puede medir de forma "independiente y precisa" cómo han contribuido en concreto en la UE a reducir la difusión de desinformación.

"La campaña sigue en curso y cualquier cosa puede pasar, pero no hemos visto un caso claro de injerencia" externa de cara a las elecciones europeas, ha reconocido una fuente de alto nivel comunitaria.

Aunque las plataformas han mejorado de cara a "controlar" la publicidad y las bibliotecas virtuales de contenidos políticos que han creado Facebook, Twitter y Google suponen un avance "claro", Bruselas les pide más esfuerzos para "reforzar la integridad de sus servicios, incluidos los servicios de publicidad" y lamenta que Google y Twitter no han tomado medidas para identificar y exponer los anuncios que persiguen cambiar una opinión o comportamiento, "que pueden ser fuentes de debates públicos divisorios y por tanto propensos a la desinformación".

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Mercado Digital, Andrus Ansip, así como los comisarios de Justicia, Vera Jourová, Seguridad, Julian King, y Sociedad y Economía Digital, Mariya Gabriel, han dejado claro que todas las redes sociales tienen que hacer "más esfuerzos", más allá de las próximas elecciones europeas, para cooperar con los expertos de verificación de información "en todos" los estados miembro, así como con los medios tradicionales para "desarrollar indicadores de fiabilidad y transparencia de fuentes de información", a fin de garantizar a los usuarios "una oferta justa de información relevante verificada".

También piden garantizar "un control independiente del funcionamiento de los algoritmos" y el acceso para la comunidad investigadora de las bases de datos relevantes para detectar y analizar "mejor" las campañas de desinformación.

Facebook ha retirado 1.907 cuentas, páginas y grupos en Rusia por coordinarse para hacer spam y precisa que 97 cuentas, páginas y grupos falsos formaban parte de una red "que emanaba de Rusia, centrada en Ucrania" en abril. En los primeros tres meses del año, retiró 2.190 millones de cuentas falsas.

También ha comenzado a retirar publicidad de Facebook e Instagram y tomó acciones contra 600.000 anuncios en la UE identificados como de baja calidad, engañosos o falsos, entre otros, al tiempo que ha abierto un centro en Dublín para garantizar la integridad de las elecciones, con 40 especialistas, que cubren todos los estados miembro y lenguas, un paso más allá de los compromisos que asumió.

Google ha dejado claro que no será capaz de garantizar una solución antes de las elecciones europeas para garantizar la transparencia de los anuncios que buscan cambiar una opinión o comportamiento. Pero ha actuado contra 35.428 cuentas en Google Ads en la UE, 1.614 de ellos en España, que omitían información importante y contra 6.966 cuentas, incluidas 507 en España, que replicaban contenidos de otra fuente sin valor añadido. También retiró un número "significativo" de canales de YouTube por spam, suplantación o prácticas engañosas.

Twitter también informó del rechazo de miles de anuncios --235 en España-- por no respetar su política de calidad y no completar el proceso de certificación los anunciantes para la campaña política y también tomó medidas contra cuentas falsas y spam, pero no ha aclarado su relación con la actividad en la UE. También ha prohibido los contenidos engañosos sobre cómo participar en las elecciones o que intimiden.

Bruselas ha instado a más plataformas y anunciantes a adherirse al Código de Conducta voluntario pactado tras hacerse eco de la intención de Microsoft de "suscribirse" a fin de garantizar su "pleno potencial".