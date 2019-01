Bruselas, sobre el bloqueo: "No miren a Bruselas en busca de respuestas, le toca hablar a Londres"

"No miren a Bruselas en busca de respuestas, le toca a Londres hablar ahora, no a nosotros", ha respondido el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, para evitar tomar posición sobre el margen que tiene May para convencer a Westminster.

El diario 'The Daily Telegraph' ha informado este fin de semana de que la 'premier' planteará este lunes a la Cámara de los Comunes cambios en los Acuerdos de paz de Viernes Santo, para incluir en ellos un compromiso de que no habrá vuelta a una frontera física entre Irlanda del Norte e Irlanda.

Con ello, la 'premier' aspiraría a convencer a la Unión a 27 de que es posible eliminar del acuerdo de salida la red de emergencia ('backstop') diseñada para proteger la frontera 'blanda' que existe en el Úlster si tras el Brexit las partes no logran un acuerdo mejor.

Ni el Ejecutivo comunitario ni los Estados miembros quieren por el momento pronunciarse sobre esta posibilidad y apuntan al Gobierno de May, a quien reclaman una solución que no altere el Tratado de Retirada pero sume los apoyos necesarios para sumar una mayoría parlamentaria.

En cualquier caso, ha advertido Schinas, el llamado 'backstop' es parte del acuerdo de salida de Reino Unido y no se contempla eliminarlo. El margen de la UE es el que los presidentes del Consejo europeo, Donald Tusk, y de la Comisión, Jean-Claude Juncker, le ofrecieron a May en su última carta, en la que mantenían la puerta cerrada a modificaciones con peso jurídico.

Entretanto, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, se ha reunido este lunes en la capital europea con el viceprimer ministro irlandés y responsable de Exteriores, Simon Coveney, para discutir sobre la situación.