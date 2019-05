Mundo

Bruselas responde a los rumores sobre May avisando de que no renegociará el Brexit con su sustituto

La Comisión Europea ha respondido este jueves a los rumores que apuntan a una inminente dimisión de la primera ministra británica, Theresa May, que un cambio al frente del Gobierno no abriría ninguna opción para revisar las condiciones del divorcio, porque el acuerdo de retirada "no puede ser renegociado".