Bruselas responde a Di Maio que las amenazas "no son útiles" para encontrar soluciones al reto migratorio

BRUSELAS 24 (EUROPA PRESS)

"No nos lancemos (a formular) acusaciones recíprocas. Creemos que las declaraciones no constructivas , y en última instancia, las amenazas no son útiles y no nos acercan a una solución", ha respondido el portavoz comunitario, Alexander Winterstein, en rueda de prensa.

"La Unión Europea es una comunidad de normas, y funciona sobre la base de (estas) normas, no en base a amenazas", ha explicado el portavoz de la Comisión, quien ha insistido en que la "prioridad principal" de Bruselas es "encontrar una solución para la gente a bordo" y que por tanto "todos deberían focalizarse" en esta cuestión.

Por ello la Comisión ha vuelto a instar a los países miembros de la UE a que "trabajen conjuntamente par encontrar una solución" y ha recordado que el rol de la institución en esta cuestión es "constructivo", ya que su labor es de coordinación y apoyo, si bien los Estados miembros son "los actores principales" y quienes deben decidir qué hacer con los migrantes.

"No se trata de una cuestión de la Comisión contra alguien, evidentemente la Comisión está ahí para facilitar la resolución de la situación, proponer ideas y encontrar puntos de coincidencia" entre los gobiernos, ha afirmado el portavoz de la institución comunitaria.

UNA DOCENA DE PAÍSES MIEMBROS BUSCAN UN "SISTEMA ESTABLE"

Este viernes representantes de una docena de gobiernos de la UE --España, Italia, Francia, Alemania, Malta, Luxemburgo, Grecia, Países Bajos, Bélgica, Austria, Portugal e Irlanda-- se reúnen en Bruselas para discutir sobre migración y asilo en una reunión informal de trabajo que previsiblemente también tratará la situación de los migrantes a bordo del buque de la Guardia costera italiana 'Diciotti'.

El objetivo de la reunión es discutir posibles soluciones al reto migratorio y, en concreto, a la cuestión de los desembarcos en el Mediterráneo que pasen por el establecimiento de un "sistema estable y duradero" a nivel europeo, que evite situaciones como la del 'Diciotti', a cuyo desembarco se niega el Gobierno italiano hasta que exista un acuerdo entre países sobre la acogida de los migrantes, como ya ha sucedido con otros barcos de rescate de ONG en las últimas semanas.

No obstante, fuentes comunitarias aseguran que no cabe esperar ninguna decisión al respecto ya que se trata de una reunión informal sobre una cuestión "amplia" que en última instancia deberá ser tratada a Veintiocho, aunque confían en que se llegue a un acuerdo para el reparto de los migrantes a bordo del 'Diciotti' "tan pronto como sea posible" al tratarse de "un imperativo humanitario".