Bruselas, sobre aplazar el Brexit: Londres debe pedirlo y los 27 decidirían por unanimidad

"No ha habido ninguna petición por parte de Reino Unido y, si la hubiera, exponiendo las razones para el aplazamiento, sería una cuestión que correspondería decidir a la UE a 27 por unanimidad", ha resumido en una rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

El portavoz ha rechazado especular sobre ningún posible escenario para superar el bloqueo provocado por el rechazo del Parlamento británico al acuerdo de divorciado entre Londres y Bruselas, al tiempo que ha apuntado en estas circunstancias le toca al Gobierno británico aclarar "cuáles son los siguientes pasos".

Unas de las hipótesis que se barajan para evitar un Brexit caótico por la falta de acuerdo antes del 29 de marzo, cuando Reino Unido quedará automáticamente fuera de la UE, es aplazar esta salida para dar más tiempo a las partes a pensar en soluciones alternativas.

Este extremo, sin embargo, no se lo contemplarán formalmente en el bloque comunitario si May no da el paso de pedir esta prórroga, porque es el primer paso de acuerdo a las reglas fijadas por el artículo 50 del Tratado de la UE que recoge las etapas para activar la salida de un Estado miebro.

Schinas tampoco ha querido discutir sobre los plazos de aplazamiento posibles, a pesar de que la celebración de elecciones europeas a finales del próximo mayo, en unos comicios en los que en principio ya no debería participar Reino Unido, complicaría alargar más allá la desconexión del país.

Entre tanto, el portavoz ha apuntado también que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, está en contacto con "casi todos" los líderes de la Unión Europea para discutir la situación, si bien no ha querido aclarar si entre estos contactos está la propia May.

El jefe del Ejecutivo comunitario, ha añadido su portavoz, permanecerá "disponible" en Bruselas en los próximos días, aunque no ha aclarado si podría incluir en su agenda una reunión con la 'premier' británica.