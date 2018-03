Bring Back Our Girls amenaza con demandar al Gobierno por "negligencia" en el secuestro de 110 niñas en Dapchi

El abogado del grupo, Femi Falana, ha detallado que el movimiento a dado siete días al Ejecutivo para que explique una serie de cuestiones antes de presentar la demanda por "negligencia criminal", según ha informado el diario local 'Daily Trust'.

Así, ha recalcado que Bring Back Our Girls no reclama sólo la liberación de todas las secuestradas, sino medidas contra los responsables de su seguridad. "Vamos a pedir sanciones, porque si no se castiga la impunidad, va a haber criminalidad", ha explicado.

Horas antes, el movimiento expresó su "decepción" con las autoridades por el secuestro de las niñas en Dapchi, que ha descrito como "vergonzoso", cargando duramente contra el Gobierno por el hecho de que un rapto de estas características se haya repetido.

"La magnitud de la incompetencia y falta de cuidado del Gobierno ha permitido que se repita la peor tragedia del secuestro", ha resaltado, formulando un total de catorce preguntas a las autoridades sobre lo ocurrido.

El movimiento ha preguntado al Gobierno "cómo es posible que un grupo terrorista que, según ha indicado el Gobierno durante el último año, ha sido 'derrotado totalmente', haya podido lanzar con éxito un ataque y secuestrar a 110 niñas en su escuela sin respuesta del Ejército".

Asimismo, ha cuestionado "cómo una escuela en el noreste de Nigeria, situada en uno de los tres estados más afectados por el terrorismo, estaba abandonada de una forma tan negligente", al tiempo que ha criticado que las autoridades negaran en un primer momento que el secuestro hubiera tenido lugar.

Bring Back Our Girls ha cargado además contra el gobernador de Yobe, Ibrahim Geidam, por no "viajar inmediatamente" a Dapchi para obtener información exacta sobre lo sucedido, al tiempo que ha pedido que se aclare la postura del Ejército y la Policía, que se acusaron mutuamente de ser responsables de la seguridad en la zona.

¿Cómo es posible que 110 niños fueras trasladados en un convoy de vehículos durante más de 24 horas y cientos de kilómetros sin que los secuestradores se encontraran con puestos de control del Ejército y la Policía?", se ha preguntado.

Además, ha reclamado al presidente, Muhammadu Buhari, que justifique por qué aún no ha detallado a los familiares de las secuestradas el plan del Gobierno para conseguir rescatarlas.

Por último, el movimiento ha resaltado que "no dejará de reclamar la liberación de todas las niñas y el resto de ciudadanos de Nigeria secuestrados (por Boko Haram) y ha pedido a la población que se una a sus exigencias.