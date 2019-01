Mundo

http://www.teinteresa.es/mundo/Brexit-UE-Parlamento-The-Telegraph_0_2163983881.html

May no cambia sus demandas sobre el Brexit ante la UE pese a la derrota en el Parlamento, según 'The Telegraph'

La primera ministra de Reino Unidos, Theresa May, no ha introducido cambios en sus demandas a los líderes de la Unión Europea (UE) pese a la dura derrota sufrida por su plan en la votación celebrada esta misma semana en la Cámara de los Comunes, según el diario británico 'The Telegraph'.