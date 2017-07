"Brexit es Brexit": el año de gobierno de Theresa May

Theresa May ha pasado un año en Downing Street y nada sigue igual. La que ocupara la cartera de interior por más de seis años aprovechó la caída de Cameron para dar el salto a la jefatura del gobierno a golpe deBrexit means Brexit.

Su discurso con tintes sociaes sorprendió a propios y extraños. "Saliendo de la Unión Europea vamos a forjar un nuevo y audaz papel positivo para nosotros en el mundo, y vamos a hacer de Gran Bretaña un país que no funciona para unos pocos privilegiados, sino para cada uno de nosotros", dijo entonces la primera ministra enfrente de Downing Street.

En octubre de 2016 May confirmó la vía dura del Brexit cuando May anunció que Reino Unido saldría de la jurisdicción del Tribunal de la Unión Europea y por tanto del mercado único. En este punto, las relaciones comerciales británicas tendrían que ser revisadas. Se plantearon entonces dos puntos críticos. Primero, el acuerdo comercial para renegociar los tratados, que aún sigue pendiente. Por otro lado, el régimen jurídico de los expatriado británicos en la UE y los ciudadanos europeos que trabajen en Reino Unido, cuyas negociaciones comenzaron hace un mes entre Michel Barnier y David Davis.





El "impuesto de la demencia" y la salida del mercado único

El discurso inicial de May sorprendió a propio y extraños por su enfoque al bienestar social. May puso el énfasis en el empleo para salir de la pobreza. Sin embargo los datos para las familias británicas han sido sangrantes durante el mandato de la conservadora. Mientras que el número de empleados alcanzaba récord histórico en Reino Unido, otro estudio mostraba que más del60% de la población británica en el umbral de la pobreza vivía compartiendo piso donde alguien trabaja.

A su vez, el tan anunciado plan para asegurar 30 horas gratis para el cuidado de niños fue duramente criticado por no pensar en las familias más desfavorecidas, aún a pesar de doblarse el presupuesto. Expertos advieron que la medida sólo se dirigía a aquellos padres que ganasen 100.000 libras cada uno y siguieran siendo "elegibles" (sin antecedentes graves o bajo condena) lo que dejaba apartadas a muchas familias británicas en situación de necesidad.

Su aclamado lema "strong and stable" con el tiempo se volvió débil. La mala gestión del llamado "impuesto de la demencia" llevó a los pensionistas a declarar la guerra a los conservadores. La imagen del jefe de gabinete de May y artífice del sistema de copago, Nick Timothy, quedaba en entredicho.









El desastre de las eleciones anticipadas

La vertiginosa caída de May tuvo su última episodio en junio, cuando se lanzó a unas elecciones anticipadas que le arrebataron la mayoría absoluta al partido conservador y que dejaba entrever un sentimiento de desencanto con su proyecto. La apuesta de May de consolidar el proyecto del Brexit con una mayoría reforzada fracasa y por poco le cuesta el gobierno. May entonces agachó la cabeza y admitió que el resultado "no era el que queríamos". Para entonces, su mano derecha Nick Timothy dimitía por el desastre electoral.

Con este nuevo contexto, los conservadores se vieron obligados a buscar el apoyo de los 10 diputados unionistas irlandeses para conseguir aprobar el programa de gobernabilidad para los dos próximos años. La diferencia de 14 votos mostraba un fiel reflejo de la fragilidad del Gobierno.

Un año después, incluso su promesa de abolir la desigualdad se plantea difícil. May decidió mantener pendientes los recortes para los trabajadores del anterior gobierno de Cameron y Osborne. Según las proyecciones del Instituto de Estudios Fiscales, la desigualdad de los ingresos para 2020 aumentaría, en contra de las promesas de May en 2016 que la auparon al número 10 de Downing Street.









La prensa dinamita a May y predice abandono

En el primer aniversario de su gobierno, la prensa británica se ensaña con la primera ministra. La columnista del diario The Guardian, Polly Toynbee, define el año de May como "horrible" y el que viene incluso "peor". En The Independent, el periodista James Moore destaca que a un año de gobierno May no durará demasiado a pesar de no haber nadie mejor para sustituirla.

La primera ministra también tiene problemas con su postura con respecto al cambio climático en el pasado G20. La prensa criticó el posicionamiento de May con respecto al abandono de Trump del Acuerdo de París en la cumbre del G20, donde la conservadora declaró que el cambio climático "no era una prioridad". Un ambigüismo pragmático para reforzar las líneas comerciales entre UK y EEUU ahora que las conversaciones de nuevo acuerdo comercial están abiertas.









Las voces críticas dentro del partido en favor de David Davis

Con todo esto, las voces críticas dentro del partido no paran de surgir y algunos de los conservadores son los primeros en apostar por la sustitución de May. Como Andrew Mitchell, cercano al ministro artífice del Brexit David Davis que ahora se postula como sucesor de May al frente del gobierno.

En una cena organizada por algunos ministros conservadores del partido, MItchell quiso debatir sobre el liderazgo de la líder en Downing Street. Según las filtraciones de un miembro del parlamento presente en la cena al diario británico Mail. , Mitchell declaró que May era simplemente"débil". "Ha perdido su autoridad, no puede seguir y necesitamos un nuevo líder", dijo, aunque la fuente declara que no todos estuvieron de acuerdo con el discurso de Mitchell. A

Ante tal panorama, y con un gobierno bajo mínimos de apoyos, el pasado lunes la primera ministra aprovechó su discurso en el Parlamento para pedir un voto de confianza a la opisición y llamó al "apoyo y la unión" y dejar la "crítica constante". Con esto, el partido conservador busca apuntalar su debilitado gobierno tras un año en el que la popularidad de May alcanza mínimos.