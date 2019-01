Brasil considera ilegítimo el segundo mandato de Maduro

"Nicolás Maduro no atendió a las exhortaciones del Grupo de Lima (...) e inició un nuevo mandato presidencial ilegítimo. Brasil reafirma su pleno apoyo a la Asamblea Nacional", ha indicado el Ministerio en un comunicado.

Brasil también ha expresado su compromiso de continuar trabajando para restaurar la democracia y el estado de derecho en el país dirigido por Maduro.

Tal y como había prometido, Maduro ha jurado el cargo para un nuevo mandato de seis años reivindicando que "Venezuela es una democracia" y él es "un presidente demócrata de verdad", y acusando de los problemas del país a la "guerra" económica y mediática lanzada por Estados Unidos y sus "gobiernos satélite".

La oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional habían pedido a Maduro que no iniciara este segundo periodo advirtiendo de que a partir del 10 de enero, cuando expira el primero, no reconocerían su legitimidad en el cargo, conforme a su decisión de no reconocer tampoco las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo.

En cuanto a la comunidad internacional, los únicos presidentes latinoamericanos que han acudido a Caracas para atestiguar el arranque del segundo mandato de Maduro han sido los de Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador, miembros del llamado eje bolivariano.

El Grupo de Lima --formado por catorce países de América Latina y el Caribe-- ha boicoteado el acto, a excepción de México, que ha estado representado por su encargado de negocios en Caracas. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y sus estados miembros no han enviado a nadie.