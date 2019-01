Borrell defiende la reunión de los embajadores de la UE con Maduro

El encuentro llega después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendiera en la Eurocámara que España "en absoluto" ha reconocido al "régimen de Maduro", como "prueba" recordó que el Gobierno no envió a nadie a la toma de posesión de Maduro, aunque fuentes diplomáticas han reconocido que España, Grecia y Portugal sí "consideraron enviar representación" de bajo nivel pese al criterio de "la mayoría" de no ir, como finalmente ocurrió.

"Aquí la 'realpolitik' se aplica. Le guste a usted o no. Maduro no nos gusta, pero todos los embajadores de la Unión Europea estaban ahí sentados con él", ha defendido el jefe de la diplomacia española en declaraciones a la prensa, a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE en la que abordarán los esfuerzos del bloque para crear un grupo de contacto internacional para ayudar a acercar a las partes tras el boicot del bloque a la toma de posesión de Maduro, a la que no acudió ningún país del bloque.

Borrell ha recordado que "la Unión Europea no reconoce gobiernos, sino Estados" y "Venezuela existe, es un Estado", evitando en todo caso valorar si las palabras de Sánchez contradicen la línea oficial de la Unión Europea, de no entrar en la cuestión del reconocimiento o no del Gobierno de Maduro.

"Nuestros embajadores siguen allí. Y se han ido a ver al señor Maduro. Para eso tenemos embajadores. No los tenemos para que se queden en sus embajadas", ha remachado, insistiendo en que el objetivo de la reunión era abordar la creación de "un grupo de contacto para establecer alguna clase de diálogo" entre el Gobierno y la oposición.

Además, Borrell ha recordado que el servicio diplomático europeo emitió un comunicado tras el encuentro "perfectamente en línea" con la posición del Gobierno español de "rechazo al régimen" de Maduro que se impuso en mayo en elecciones presidenciales que "no fueron ni justas ni libres" para el bloque y ha dejado claro que las sanciones europeas a Venezuela "no se van a levantar".

También ha insistido en que hace falta algo "más" que sanciones de la UE y ha insistido en que la UE debe implicarse en Venezuela, donde hay "un millón de europeos". "Europa no puede llamarse a andana con lo que pasa en Venezuela", ha incidido.

El objetivo del bloque, según fuentes diplomáticas, es poner en marcha "de aquí a un mes" un grupo de contacto internacional sobre Venezuela, con países de la región y del bloque europeo, para tratar de "crear las condiciones para un verdadero diálogo entre la oposición y el régimen de Maduro" y para ello se discute con países como Colombia, Brasil y México, entre otros, mientras que en el lado europeo han mostrado interés en participar España, Portugal, Grecia, Italia, Francia y Alemania, entre otros. Cuba y Estados Unidos se han descartado por su excesiva simpatía por el régimen y la oposición, respectivamente.

El Gobierno español pide celeridad en la puesta en marcha del grupo de contacto ante la necesidad de evitar que la situación degenere sobre el terreno y se llegue incluso a "una guerra civil". El bloque ya avisó que "la UE seguirá vigilando de cerca la evolución sobre el terreno y permanecerá dispuesta a reaccionar con medidas adecuadas a decisiones y acciones que socaven aún más las instituciones y principios democráticos, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos" en un texto pactado el pasado 10 de enero.