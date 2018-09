Borrell dice que la Verja no se cerrará tras Brexit y que intenta garantizar mejor los derechos de los españoles

Así, ha mencionado asuntos como "que se resuelvan las disputas de las aguas territoriales" y "que la gestión el aeropuerto se haga de manera que España tenga algo que decir porque está en territorio no cedido" por España en el Tratado de Utrecht, o que no haya contrabando.

Así lo ha dicho en un coloquio en el Club Siglo XXI, antes de reunirse esta tarde con los alcaldes del Campo de Gibraltar para explicarles cómo va la negociación para que el acuerdo de retirada se aplique a Gibraltar. Además, ha admitido que su optimismo --ayer confió en un acuerdo después del Congreso del Partido Conservador-- es algo que "fluctúa". "En toda negociación hay tiras y aflojas", ha dicho.

También ha reiterado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dejó claro al negociador europeo que no quiere que Gibraltar sea un escollo para alcanzar un acuerdo global, sino más bien el primer paso. Y ha añadido que España no renuncia a reivindicar la soberanía del Peñón, pero que eso no es lo que está en juego en estas conversaciones, algo que, por otro lado, es "exactamente la misma línea" que siguió su predecesor Alfonso Dastis.