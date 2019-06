Borrell dice que ha hablado con Tintori y explica que no necesita pedir asilo porque tiene pasaporte italiano

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha revelado la conversación que ha mantenido este jueves con Lilian Tintori, la mujer del opositor venezolano Leopoldo López, a quien ha dado la "bienvenida a España", donde llegó este mismo martes.

En declaraciones a los medios antes de participar en el encuentro '¿Qué Europa quieres?', Borrell ha explicado que Tintori no necesita pedir asilo porque tiene pasaporte italiano. "Es una de las ventajas de la Unión Europea: puede instalarse en cualquier país sin asilo, ni residencia ni documentación. Está en su casa", ha aseverado.

En este sentido, el titular de Exteriores ha señalado que será la propia Tintori la encargada de explicar, "cuando estime oportuno", los motivos que le han llevado a abandonar Venezuela para alojarse en España.

En cualquier caso, el jefe de la diplomacia española ha asegurado que España "no ha tenido nada que ver" con su salida del país. "Ha decidido por sus propios medios desplazarse a España y salir de Venezuela", ha añadido.

Tintori y su hija se encontraban alojadas en la Residencia de la Embajada de España en Venezuela junto a Leopoldo López desde el pasado 30 de abril, cuando éste fue liberado de su arresto domiciliario por fuerzas leales al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, al que España y otros países reconocen como presidente encargado.

El Ejecutivo español confirmó este martes que Tintori y su hija menor se encontraban en el país, al que habían llegado "en perfecto estado". Según fuentes del entorno familiar de López consultadas por Europa Press, el motivo fundamental del viaje de Tintori es reunir a su familia, ya que los dos hijos mayores de la pareja se encontraban ya en España.

CONTACTOS ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN EN NORUEGA

Por otro lado, Borrell se ha referido a los contactos mantenidos en Noruega por el Gobierno de Nicolás Maduro y por la oposición del país latinoamericano. "Una negociación como esa siempre pasa por altibajos. Que me voy, que me quedo... Yo no lo daría por muerto", ha opinado.

En este contexto, el ministro ha apuntado que "si alguien puede solucionar" la situación política en Venezuela "son los noruegos" que, a su juicio, se caracterizan por su "capacidad para encontrar acuerdos". "Noruega siempre se ha destacado por su capacidad para intervenir de forma discreta pero eficaz haciendo de mediador", ha añadido.

"Se decía que no hacían falta mediadores, que no había nada de lo que hablar... pues de momento se han sentado y han hablado", ha continuado, para después asegurar que debe darse tiempo a esta vía para que "no se pierda y termine fructificando".

"Creo que no hay que interferir con la dinámica puesta en marcha por Noruega. Crear una negociación en paralelo no tendría sentido", ha remachado.