Boris Johnson avisa a Trump de que sería un "error" romper el acuerdo con Irán, pese a sus "puntos débiles"

Trump ha dado a sus socios internacionales hasta el 12 de mayo para renegociar el acuerdo, pero el resto de potencias implicadas en las negociaciones e Irán ya han dejado claro que no tienen intención de ceder. Washington sopesa por tanto volver a imponer sanciones contra Irán.

"De todas las opciones que existen para garantizar que Irán no obtiene nunca un arma nuclear, este pacto es el que menos desventajas ofrece", ha argumentado Johnson, en una tribuna en 'The New York Times' en la que ha subrayado que el acuerdo "ayudó a evitar una posible catástrofe" al controlar las ambiciones industriales de la República Islámica.

En este sentido, Johnson ha recordado que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) ha certificado que Irán ha cumplido los compromisos adquiridos al paralizar centrifugadoras y renunciar al 95 por ciento de su arsenal de uranio, potencial combustible para un arma atómica.

El acuerdo "tiene puntos débiles, sin duda, pero estoy convencido de que se pueden solucionar", ha añadido el jefe de la diplomacia británica, que ha abogado por trabajar junto a Estados Unidos, Francia y Alemania para buscar soluciones ya que, en su opinión, "solo Irán se beneficiaría de la retirada de las restricciones" actualmente en vigor.

Londres sí "comparte las preocupaciones" de Washington en lo que se refiere al "apoyo a grupos terroristas" por parte de Teherán, así como en relación a "su comportamiento en el ciberespacio y su programa de misiles de largo alcance". También cuestiona su papel en conflictos de Oriente Próximo, aunque en este Johnson cree que precisamente mantener el acuerdo nuclear "ayudará a frenar su comportamiento agresivo" en la región. Para el ministro de Exteriores británico, "lo más inteligente sería mejorar las ataduras (contempladas en el acuerdo), no romperlas".