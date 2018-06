Bolsonaro despunta como claro favorito para las elecciones presidenciales de Brasil

Bolsonaro, ex militar que compite por el Partido Social Liberal (PSL), sumaría el 25 por ciento de las papeletas, a gran distancia de sus principales rivales, entre los que no figura el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, hasta ahora preferido en las encuestas.

Poder360 dibuja tres escenarios, en los que juega con los nombres de candidatos y precandidatos, y en todos ellos Bolsonaro encabeza la carrera presidencial con entre un 21 y un 25 por ciento de los votos. En segundo lugar se sitúa el centrista Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDL), con entre un once y un doce por ciento.

A gran distancia y en un triple empate técnico figuran el que sería el aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, Fernando Haddad; la líder ecologista, Marina Silva; y el abanderado del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Geraldo Alckmin; que oscilan entre el cinco y el siete por ciento.

Sin embargo, este panorama puede cambiar radicalmente a la espera de que el PT despeje la incógnita de su candidato presidencial. Aunque ha apostado reiteradamente por Lula, la condena a doce años de cárcel por corrupción que pesa en su contra podría impedirle concurrir a las urnas.

Por su parte, el representante del Gobierno saliente de Michel Temer, el ex ministro de Hacienda Henrique Meirelles, del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), apenas reúne el uno por ciento de las preferencias de los votantes, de acuerdo con Poder360.

Para elaborar esta medición, el medio brasileño entrevistó a 10.500 personas vía telefónica entre el 25 y el 31 de mayo en 349 ciudades de todo el país con un margen de error del 1,8 por ciento.