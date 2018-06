La madre del líder de Boko Haram rechaza sus acciones y lamenta que "ha causado problemas a mucha gente"

"No sé si está vivo o muerto. Sólo Dios lo sabe. No le veo desde hace 15 años", ha dicho Falmata Abubakar en una entrevista concedida a la emisora estadounidense Voice of America en su ciudad natal, Shekau.

La madre de Shekau ha recordado que su hijo viajó a Maiduguri para continuar sus estudios religiosos y ha indicado que "no le ha vuelto a ver" desde que conoció a Mohamed Yusuf, fundador de Boko Haram.

"Es mi hijo y todas las madres quieren a sus hijos, pero tenemos caracteres diferentes. Ha causado muchos problemas a mucha gente. ¿Dónde puedo reunirme con él para decirle que las cosas que hace son muy malas?", se ha preguntado.

Asñi, ha subrayado que "reza a Dios para que le muestre el camino correcto", antes de insistir en que no puede rechazar a su hijo y apuntar que, pese a ello, ya no le reconoce.

"Adoptó su carácter y se fue. No es el carácter que yo le di. No sé qué tipo de comportamiento es este. Sólo Dios lo sabe", ha manifestado Falmata Abubakar.

Boko Haram --cuyo nombre oficial es Grupo en Defensa de la Tradición del Profeta para la Predicación y la Yihad-- fue fundado en 2002 por Yusuf con un foco especial en el rechazo a la influencia occidental en el país a través de la educación.

A pesar de que en un primer momento se centró en la prédica, siete años después lanzó una serie de ataques armados contra las fuerzas de seguridad con el objetivo de fundar un Estado de corte islámico, denunciando la persecución que sufría la comunidad musulmana del norte del país a manos del gobierno central.

Yusuf fue detenido durante una ofensiva del Ejército contra el grupo a raíz de dichos ataques y ejecutado bajo custodia tras ser interrogado. Un año después, el grupo, encabezado por el que era su 'número dos', Shekau, lanzó una nueva ofensiva a gran escala que continúa a día de hoy.

El grupo juró lealtad a Estado Islámico en 2015, pero finalmente se ha escindido entre quienes siguen a Shekau, en la región del bosque de Sambisa, y quienes son fieles a Musab al Barnawi, en la región del lago Chad.