Biya se compromete a restaurar la "calma" en la zona anglófona y llama a los separatistas a deponer las armas

"Persuadido de que existe una salida favorable en el interés de todos, actuaré de forma que la calma y la serenidad regresen a las dos regiones concernidas", ha dicho el mandatario, de 85 años, durante la ceremonia que ha reunido a los miembros del Parlamento, según informa el diario 'Journal du Cameroun'.

El presidente se refería a las provincias de Noroeste y Suroeste, inmersas desde noviembre de 2016 en protestas que fueron reprimidas con fuerza por el Gobierno y degeneraron en una ola de violencia separatista que se ha intensificado con el paso del tiempo. Estas dos regiones fueron colonia británica y optaron por unirse al Camerún francófono en una federación en 1961, si bien en 1972 se dejó paso a una república unida, quedando aparcado el federalismo.

Según ha dejado claro en su discurso de este martes, el presidente no tiene intención por ahora de cambiar el sistema del estado, aunque sí se ha comprometido a una mayor descentralización. "Me he volcado atentamente en las frustraciones y las aspiraciones de la gran mayoría de nuestros compatriotas en estas regiones", ha asegurado el mandatario, según la BBC. "Un buen número de respuestas llegará en el marco de la aceleración del proceso de descentralización en curso", ha puntualizado.

Por otra parte, ha lanzado un mensaje a los grupos separatistas que operan en esta parte del país y que luchan por la independencia de lo que llaman Ambazonia. "Los empresarios de la guerra que perjudican nuestra unidad nacional y predican la secesión, tienen que saber que se toparán no solo con el rigor de la ley sino también con la determinación de nuestras fuerzas de defensa y seguridad", ha advertido.

"Tengo la convicción íntima de que la aplastante mayoría de nuestros compatriotas de las dos regiones concernidas aspiran a reencontrar rápidamente la paz en el seno de la comunidad nacional", ha sostenido Biya.

Así las cosas, ha hecho un llamamiento a los separatistas, en especial a los jóvenes que se han enrolado en estos grupos armados, a que depongan las armas. "Les lanzo un llamamiento para que depongan las armas y vuelvan a encontrar el camino correcto", ha apelado el mandatario.

El presidente obtuvo su reelección con el 71 por ciento de los votos en unas elecciones cuyo resultado no ha aceptado su principal rival, Maurice Kamto, segundo en la votación. Según informa el diario 'Jeune Afrique', el candidato del Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC) ha sido detenido en las inmediaciones de la sede de su campaña en Yaundé este martes junto a otros miembros de su partido mientras protestaban contra la toma de posesión de Biya.